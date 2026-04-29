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北市豪宅交易量縮37.2%　1區房價逆勢漲13%最狂

▲▼ 南港 。（圖／記者項瀚攝）

▲2025年台北市豪宅交易量年減近4成，12區價格漲跌互見，南港區年增13%表現亮眼。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

2025年台北市豪宅交易量年減近4成，12區價格漲跌互見，南港區年增13%表現亮眼，但松山、中山、大同卻跌10%左右，其中以松山區下跌13%最慘。專家坦言：「未來北市豪宅仍是強者恆強的市場。」

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！　內行：賣得動的建案共通3條件

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住商機構彙整實價登錄數據，北市總價逾7千萬元的成屋豪宅市場，2025年交易量年減37.2%，且12個行政區皆呈現大幅量縮。不過，在價格表現上，則具支撐力道，平均成交單價仍維持約123.4萬元，相較2024年維持平盤。

進一步觀察各行政區表現，仍維持漲勢的區域主要分為2大類型，一是正蛋黃區的大安與中正區，二是具重劃區、大型建設或有產業園區題材的北投與南港區，其中又有南港大漲13%最強勢。

不過，12區中仍有6區房價下跌，其中松山、中山、大同跌幅都在10%左右，相對明顯。

▲▼ 台北市各行政區總價逾7千萬元的成屋價量統計 。（AI協作圖／資料來源：住商機構，記者項瀚製作，經編輯審核）

▲台北市各行政區總價逾7千萬元的成屋價量統計。（AI協作圖／資料來源：住商機構，記者項瀚製作，經編輯審核）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「台股2025年受惠AI浪潮大漲，金字塔頂端買盤手握大筆資金，回防抗通膨的房地產市場，其中機能性較佳、具保值空間的北市核心蛋黃區更受青睞，帶動區域價格持穩發展。」

賴志昶坦言：「未來豪宅市場仍是強者恆強，但若是缺乏話題或機能的豪宅市場，勢必在交易量持續下滑之際，價格走向逐漸疲弱。」

至於南港豪宅繼續大漲，中信房屋南港昆陽加盟店長陳柏任表示：「近來南港區推出的預售案，在品牌建商的加持下，仍繳出相當不錯的成交價碼，例如國泰建設『南港國際 SKYPARK』、大陸建設『衡岄』，在比價效應下，讓南港條件不錯的豪宅產品價格有支撐。」

陳柏任觀察：「南港中大坪數豪宅釋出量不多，與台北市中心相比相對划算，也是維持身價的主要原因，尤其是在最精華的經貿園區地段，指標豪宅包括『無雙日升月恆』、『大同璽苑』、『華固天匯』，成交單價站上百萬。」

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關鍵字：台北市豪宅房價下跌上漲南港松山住商不動產中信房屋

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