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小套房升級「10年內電梯3房」　宜蘭市房仲：雙北通勤客增

▲▼ 宜蘭 。（圖／東森房屋提供）

▲宜蘭市房市具備明確支撐力，即使市場交易量萎縮，價格仍維持相對穩定。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

宜蘭市房市具備明確支撐力，即使市場交易量萎縮，價格仍維持相對穩定。在地房仲表示，宜蘭市買盤以自住需求為主，包括在地小家庭、退休換屋族，以及宜蘭縣其他鄉鎮移入市區的客戶。此外，近年雙北通勤族比例提升，對他們來說，北市1間小套房換宜蘭市1間10年內電梯3房，CP值高。

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宜蘭市近年在整體房市盤整氛圍中，表現相對穩健，憑藉成熟生活機能與區位優勢，持續吸引在地與外來買盤關注。東森房屋宜蘭高中加盟店東陳明昌介紹：「目前宜蘭市熱門購屋區域，主要集中在運動公園周邊、國立宜蘭大學生活圈、高鐵縣政中心一帶，以及火車站後站（東區）。」

陳明昌接著表示：「熱門區域中，又以宜蘭大學周邊房價表現最高，主因在於地處市中心，生活機能完善，加上就學、就業與商業活動密集，帶動穩定需求。相較之下，東區後站因屬後期開發區，價格相對親民，但隨著鐵路高架化工程推進，區域發展潛力備受期待。」

產品結構方面，宜蘭市市場主流以電梯大樓2~3房與新透天為主。陳明昌分析：「屋齡5年內大樓單價約落30~40萬元出頭，部分指標個案甚至站上40萬元以上；屋齡10~20年的中古大樓，單價則約25~30萬元。透天產品方面，市中心屋齡5年內的新透天，總價普遍突破2000~2500萬元，若位於運動公園周邊，價格更上看2500~3500萬元。」

市況方面，陳明昌表示：「目前雖有一定賣壓、待售量增加，市中心精華區房價並未出現明顯修正，新推案甚至持續創高，但部分屋主仍願意小幅讓利，具剛性需求的買方要好好把握，大膽出價。」

▲▼ 宜蘭 。（圖／東森房屋提供）

▲陳明昌表示，宜蘭市中心精華區房價並未出現明顯修正。（圖／東森房屋提供）

從買盤結構來看，陳明昌：「宜蘭市以自住需求為主力，包括在地小家庭、退休換屋族，以及由宜蘭縣其他鄉鎮移入市區的民眾，主要看重更完善的生活機能與學區條件。值得注意的是，近年來自雙北的通勤族比例明顯提升，約占整體買盤2~3成，這類族群多半希望在高壓的都會生活之外，尋求更好的居住環境。」

陳明昌進一步說明：「對雙北購屋族而言，宜蘭市具備明顯『空間升級』優勢。以相同預算，在台北市可能僅能購得小套房，但在宜蘭市則可入手屋齡10年內的3房電梯大樓，總價約1200~1400萬元，居住品質顯著提升。此外，宜蘭市距離交流道車程約10~15分鐘，通勤至信義區或南港約50分鐘，對部分族群而言仍在可接受範圍內。」

此外，東區後站近年發展備受關注。陳明昌指出，該區目前生活機能尚在成形階段，但因鄰近交流道，車程不到10分鐘，交通條件優越，未來隨著開發逐步到位，可望成為宜蘭市下一波成長動能的重要來源。

整體而言，宜蘭市房市屬於「結構性支撐」的穩健市場，價格上漲並非短期炒作，而是隨著人口移入與機能提升逐步墊高。陳明昌認為，短期內市場仍將維持量縮格局，但在剛性需求支撐，以及未來交通建設題材帶動下，長期發展仍具潛力，保值性在區域中表現突出。

▲▼ 宜蘭 。（圖／東森房屋提供）

▲陳明昌強調，宜蘭市房市屬於「結構性支撐」的穩健市場。（圖／東森房屋提供）

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關鍵字：宜蘭市房市房價雙北通勤東森房屋陳明昌

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