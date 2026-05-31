能掏200萬裝潢會怕斷頭嗎？內行揭「假金流」：一堆靠信貸、增貸

▲ 買房不僅要負擔一開始的頭期款，後續還有許多隱藏成本，其中「裝潢」就是一筆不小的開銷。（示意圖／記者王威智攝）

記者王麗琴／綜合報導

「新青安房貸」有5年的寬限期，在此期間只需繳納利息，無需償還本金，不過當寬限期結束，每個月需繳款本金加利息，不少人擔心會被壓得喘不過氣而斷頭。對此，一名網友認為，許多新屋主動輒砸下200萬裝潢，顯示口袋很深，對於外界擔心寬限期後會引發斷頭潮的邏輯顯然不通。貼文引發網友熱議。

該名網友在臉書社團「買房知識家」發文分析，指出房貸雖可貸8成，但裝潢得全掏現金，「現在新社區，新住戶動輒砸 100-200 萬裝潢的人大有人在」，認為能一口氣拿出數百萬裝修的人，財務狀況應該相當穩健，疑惑這些族群「會因為寬限期結束、每月多幾萬塊支出就斷頭嗎？」認為外界過度放大房市槓桿風險。

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貼文一出引發熱議，網友指出「能拿200萬裝潢的人確實不差那幾萬塊房貸」、「沒錢的連頭期款都拿不出來的，現在房貸也沒那麼好過，能貸出來跟拿的出頭期款基本都是有能力付房貸」、「裝潢可以另外信貸啊」。

有內行網友則點出隱藏的假金流危機，表示並非所有屋主都是現金購屋，甚至部分投資客早已透過增貸或信貸，將房屋獲利提早「拿出來」投入其他投資標的，當寬限期結束遇上市場流動性枯竭，加上融資管道縮減，這類屋主將面臨嚴峻的資金斷鏈壓力。「以前增貸太容易，很多人早就把利潤領出來卡在別的地方了」、「現在不是賺多賺少的問題，是流動性變差賣不掉」、「只是股市還沒跌，等變現資金往房市灌，價格只會更暴力」。