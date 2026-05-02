雙北64%頂讓店面是餐飲業！　50年老店曝忍痛頂讓主因

記者項瀚／台北報導

雙北64%頂讓店面是餐飲業！主因包括老闆身體因素、無人接班。開業50年的「鍾記通化魷魚羹」將頂讓，73歲的鍾老闆說：「我從25歲開始賣，從一碗5元賣到80元，如今身體真的不行了，年輕人又不接班，只能忍痛割愛。」

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▲觀察雙北頂讓店面中，有高達64%皆為餐飲業。（圖／記者項瀚攝）

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「鍾記通化魷魚羹」開業至今已有50年歷史，開了兩家分店，一家是通化街本店，一家是內湖分店，內湖分店至今也開了15年，頂讓金100萬元。

今年73歲的鍾老闆說：「我從民國65年、25歲開始做魷魚羹，27歲娶了太太，倆口就一路做到現在，從當初一碗5元做到現在一碗80元，回想創業初期還只是路邊攤販，在通化街跑給警察追，攤車就被沒收了兩台。」

鍾老闆分享：「隨後在通化街租店面，創立了本店，約15年前又開了內湖店。通化店有姪女接班，但內湖店就真的沒人接了，我兒子不接，現在年輕人較難吃苦。雖然百般不捨，但真沒辦法，做不動了，只能頂讓出去。」至於頂讓金高達100萬元，他說：「這可以談啦。」

鍾老闆說：「經營魷魚羹非常吃體力，很多料都要再自己加工，且如果要弄得好吃，絕對不能偷工減料，細節也要親力親為，包括備料、熬湯等等，我與太太做了快50年，身體不行了，太太腳抽神經、無法久站，我則是五十肩越來越嚴重。」

▲雙北頂讓店面整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

鍾記魷魚羹的案例只是廣大頂讓潮中之一。盤點《591房屋交易網》、臉書社團等平台上雙北300間頂讓店面釋出的店面，首先業種方面，餐飲業占比高達64%為最大宗，其次為美業10%、服飾配件7%、娛樂業6%、教育類2%、其他11%。

另外觀察頂讓原因，從有備註的刊登來看，最大宗是個人規劃29%，其次為身體因素22%、人力不足21%、家庭因素11%、空間不足及太忙各5%、其他7%。

對於頂讓這塊市場，樂見商用不動產總經理韋昀廷分析：「近年雙北頂讓家數並無明顯變化，一般來說，會在網路上刊登的頂讓訊息，通常都是規模較小、租金相對低的小店，同時會去接手的人也大多是個體戶。」

韋昀廷提醒：「網路上刊登的頂讓原因『僅供參考』，因為不可能有人把『生意不好』、『收益不符合預期』等原因寫上去，但這原因恐怕才是最大宗的頂讓原因，如果一間店真的好賺，高機率被身邊的人、同行捷足先登，還輪得到在網上刊登嗎？」

韋昀廷建議：「對於想創業的人來說，基於降低入行門檻、購置既有設備等等，當然還是可以走頂讓，但頂讓之後建議還是換個牌子，做一些轉型，不然恐怕較難賺到錢。」

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