屋主2背景洩貓膩　買家直攻「比銀行估價低200萬」成交

▲中古屋，示意圖非本文事發地。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者葉國吏／綜合報導

35歲工程師小武（化名）關注房產兩年，看過三十多間房卻始終不敢出手。每位仲介都稱價格已是最低，直到有專家透露他屋主的兩個背景，最後成功在開價1350萬的屋件、最後以980萬成交，甚至比銀行估價的1180萬還低。

臉書粉專「Cosmo房產教練」分享這起案例，透露小武過去看房總是陷入價格焦慮，仲介為求成交多強調行情底線。然而，房產教練提供的一份物件清單中，揭露中和一處29坪三房物件，開價1350萬、銀行估價1180萬，但屋主剛從美國返台急售，且已兩度自降價格。

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▲中古屋，示意圖非本文事發地。（圖／記者鄺郁庭攝）

掌握屋主情境成議價關鍵

教練在清單中明確建議，該物件有機會成交在980萬，並指導小武從950萬開始出價。小武照做後，僅花兩週時間便以980萬順利成交。他興奮地傳訊感謝教練，直言這份情境資訊價值200萬，讓他不再盲目聽從片面說法。

房產教練表示，這起案例凸顯出資訊落差的價值。小武能以銀行估價的還少200萬成交，並非天生議價高手，而是掌握了「屋主為什麼急售」與「合理底價」等深層情報。這類資訊並非裝潢美醜能取代，而是多數買方在傳統市場中難以窺見的關鍵。

打破仲介話術的資訊核心

市場專家指出，仲介的職責是讓案子盡快成交，往往只呈現對成交有利的一面。買方若能掌握屋主真實處境，就能從被動接受開價，轉為主動引導價格。房產買賣中，最重要的不是比誰會殺價，而是誰能看透屋主底牌。