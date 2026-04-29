中正交流道下「整排中古車行」團滅　建商2.58億全吞下

記者張雅雲／高雄報導

老司機路過交流道的必看地標變了！高雄中正交流道昔日憑藉車流優勢，有一排中古車商聚集，現在也換人當房東，根據實登揭露，該區中古車行合計地坪310.96坪，以總價2億5810萬元轉手。據查，新買家為頂記建設，信義房屋專家表示，區域行情地價約70~90萬元。

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▲根據實登揭露，高速公路中正交流道口的中古車行，合計地坪310.96坪，以總價2億5810萬元轉手。（圖／記者張雅雲攝）

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中正一路為高雄市區重要幹道之一，周邊可快速銜接中正交流道，因車流量大、進出便利，過去吸引中古車行群聚，共有5間透天店面，曾有「祥大汽車」、「HOT好車大聯盟將宸汽車」等知名中古汽車品牌進駐。

▲高雄中正一路56巷正對高速公路中正交流道，昔日憑藉車流優勢，有一排中古車行聚集。（圖／翻攝自Google Maps）

根據實登，該排中古車行去年12月出現轉手，合計地坪310.96坪、為住3用地，總價2億5810萬元，換算單價83萬元。據查，新買家為頂記建設。目前車行都已搬家。記者詢問頂記建設未來規劃，該公司透露將興建大樓，詳細內容、開案時間則未定。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，交流道周邊土地過去多以汽車展示、保養、倉儲等使用型態為主，主要看中車流量大與廣告效應，但這類基地若面積完整、產權單純，對建商來說也頗具整合開發誘因。

▲交流道周邊土地過去多以汽車展示、保養、倉儲等使用型態為主，主要看中車流量大與廣告效應。（圖／記者張雅雲攝）

陳揚智說：「尤其市區可取得的大面積土地愈來愈少，即便生活圈被高速公路切割，但只要地段具備交通與商圈優勢，仍容易吸引建商出手。」

信義房屋文化店專案經理郭韋倫表示，周邊建國路、武廟商圈商家密集，日常採買、外食與傳統市場機能完整，附近也有苓雅運動中心等公共設施，兼具運動休閒機能。若往衛武營方向延伸，可銜接衛武營國家藝術文化中心、衛武營都會公園，未來隨三井LaLaport高雄開幕，將進一步補足大型購物、餐飲與休閒娛樂機能，帶動生活圈外溢效益發酵。

▲中正一路56巷車行轉手小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

郭韋倫分析，該區中古市場以透天為主，屋齡多在40年以上，臨路透天換算土地單價約70~90萬元，巷內透天則約50~70萬元。

大樓市場則以屋齡10年內產品較受矚目，成交單價約30~40萬元，周邊新案已站上4字頭。現階段買盤仍以在地首購、舊透天換新大樓的換屋族為主，另也有部分「二代首購」族群，選擇留在熟悉生活圈內購屋。

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