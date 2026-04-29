出國玩7天「會想多住幾間飯店？」　一票答案有共識：超爽

▲出國多天，會不會一直換飯店？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

如果出國玩好幾天，會為了配合行程或是體驗不同的住宿環境，而不斷換飯店？還是會同一間住到底？近日就有網友好奇拋問，有沒有人是出國7天、8天，但從頭到尾都只住在「同一間飯店」的呢？貼文曝光後，引起網友熱議。

出國玩會換飯店住嗎？

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這名網友在PTT的Gossiping板上，以「有人出國7天8天都住同一間飯店的嗎」為標題發文。原PO觀察到，出國旅遊的天數若為一個禮拜左右，有些旅客會住一天就換一間，還有些旅客會在一個禮拜內，換2到3間不同的飯店，那是否會有旅客是7、8天都住在同一間飯店內呢？

貼文曝光後，不少網友都分享住同一間飯店的原因，「拖行李超狼狽的，如果沒專車，誰要一直換飯店」、「懶得換飯店，要收行李很麻煩」、「我，不用一直整理行李，然後中午回去睡午覺真的超爽」、「換行李麻煩啊」、「我，懶得拖一個行李箱到處跑」、「省得搬行李啊」、「這樣很好啊，不用行李搬來搬去」、「拖行李真的很麻煩，不過連住三、四天會很膩」。

還有些網友表示，「帶小孩你就知道麻煩」、「沒移動地點幹嘛換，時間體力太多嗎」、「看怎樣的旅遊行程，有些行程排出來還堅持不換飯店，很瞎，可能就是行程安排的能力不好」、「連續住才是最爽的」、「除非自駕啦，不然換飯店會去掉半天」、「有啊，重點是玩、觀光，不是住那裡吧」。