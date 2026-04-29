「脫北族」購屋首選！　北台灣40歲以下青年最瘋3區曝光

▲觀察北部各生活圈中，青年購屋貸款件數最多的10區，其中桃園市共有4區入榜。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

40歲以下北北基桃青年購屋最熱10區中，桃園市霸佔前3名位置。第一名是中壢區，1年貸款戶數高達2774戶，二、三名則是桃園區、龜山區。平均購屋總價最低則是第五名的新北市淡水區，為1188萬元。

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永慶房產集團統計聯徵中心的貸款數據，盤點2025年北北基桃生活圈中，40歲以下青年購屋貸款量最多的前10大行政區，發現桃園市的中壢、桃園、龜山區勇奪前3名，都有1800件以上的貸款量。

值得關注的是，除了前3名的中壢、桃園、龜山外，大園區也以1445件的40歲以下青年購屋貸款量位居第8，合計桃園市共有4個行政區上榜。大園區青年貸款件數增加33.5%最多。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「桃園市人口長期呈現淨移入，剛性需求強勁，加上房價相對雙北實惠不少，吸引許多年輕首購的通勤族群遷入。」

▲北北基桃40歲以下青年前10大購屋熱區 。（AI協作圖／資料來源：永慶，記者項瀚製作，經編輯審核）

中壢區坐擁高鐵、機捷與台鐵等大眾運輸工具，成為北漂族考量購屋時重要的交通優勢。桃園區則因行政與商業核心地位，帶動強勁就業與機能。陳金萍說：「這2區都有不少重劃區新屋供給，受許多當地青年及雙北外溢族群的喜愛。」

陳金萍接著指出：「龜山受惠於A7重劃區的開發，加上有機捷可通往雙北，且鄰近林口長庚醫院，又有華亞科技園區的就業人口支撐，當地房市剛性需求強勁。」

大園方面，陳金萍：「受惠於桃園航空城的發展計畫，加上國2甲線通車與機捷A15、A16站的開發，大幅提升聯外交通的便利性。此外，受惠於客運園區相對親民房價與青埔商圈的外溢效應，吸引大量產業進駐與帶動人口移入。」

《住展雜誌》發言人陳炳辰表示：「大園客運園區新案成交單價僅3字頭，基期頗低，不用千萬元就能成家買房，區域買盤有極高比例為低預算族群，也因此區域建商推出不少量體大、戶數多的新案，要留意景氣反轉之下的賣壓風險。」

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