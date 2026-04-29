【廣編】首購族出動！1288萬起買板南線兩房

圖、文／福美國際建設提供
雙北房價長期高檔，兩房總價普遍落在兩千萬元上下，讓不少首購族難以入手。近期市場出現新案，打出板南線捷運兩房總價1,288萬元起，引發市場關注。
觀察板南線房價，板橋、江子翠新案多在每坪90萬元以上，進入北市更普遍突破百萬；相較之下，板南線首站頂埔仍處低基期，形成明顯價差。專家分析，頂埔具備一線直達台北車站與信義區的交通優勢，加上建設與產業同步進駐，發展條件近似早期南港軟體園區，具補漲潛力。
近年土城受惠司法園區、土城醫院、金城交流道等建設，加上頂埔科技園區匯聚鴻海、正崴、國泰金、華南金等企業總部布局，八大都更案陸續推進下預估將帶來約2萬名就業人口，區內三鶯線通車在即，發展動能持續成長。
在此背景下，區內新案「天好運3」推出兩房1,288萬元起、車位選配方案，大幅降低購屋門檻。該案距頂埔站僅約500米，住家室內挑高3米4，規劃有健身房、交誼廳與中庭花園等公設，精緻設計滿足現代家庭需求，在房價外溢與產業進駐帶動下，頂埔科技生活圈後續市場表現值得期待。
【天好運3】
官方網站 https://luckyforlife3.tw/
賞屋專線 02-8076-3333
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