台中5年出生率慘跌3成！　內行解密：每8個幼兒有1個住北屯

記者陳筱惠／台中報導

台中市出生人口在過去5年內出現斷崖式下滑，新生兒從2021年的1萬8304人，一路跌至2025年的1萬2706人，總降幅高達30.5%。但少子化寒冬中，北屯區最會生，全台中每8個幼兒，就有1個住在北屯區。信義房屋專家指出，北屯區包含廍子、舊社里的新重劃區，新婚夫妻房價可負擔，成為催生原因。

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▲儘管少子化籠罩，北屯區仍是台中的「生育綠洲」，據統計，全台中每8個幼兒，就有1個住在北屯。（圖／記者陳筱惠攝）

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全台中「育兒含金量」最高的區域位於北屯區，追蹤近5年台中市出生人口數據，5年前尚有1.8萬名新生兒，但隨後逐年遞減，2024年跌至1萬6112人，至2025年更直接滑落至1.2萬人水平。5年間逐年消失約5598名新生兒。

▲北屯為台中市人口最多行政區，幼兒密度極高，支撐起區域內成屋、房價以及預售屋的底氣。（圖／記者陳筱惠攝）

儘管少子化籠罩，北屯區仍是台中的「生育綠洲」，截至3月統計，全台中市0~4歲幼兒人口共9萬0481人，北屯區就佔1萬1533人。換言之，全台中每8個幼兒，就有1個住在北屯區。

觀察1至3月數據，北屯區出生人數分別為119人、84人及145人。其中，廍子里、仁美里、舊社里長期穩居前三名，雖然廍子里並非每次都奪冠，但與機捷特區所在的舊社里、14期門戶的仁美里互有消長。

其中，廍子里作為北屯人口最多的里，0~4歲幼兒密度極高，支撐起區域內成屋、房價以及預售屋的底氣。

信義房屋敦富機捷店經理吳昱錡分析：「廍子里成為高CP值的育兒天堂，是因為這裡是以『3房、低租金、新屋』為核心。總價1500~1600萬元能買到3房、2萬初可租到新房的優勢，吸引大量真正有居住與生育需求的首購族。」

▲北屯廍子里、仁美里、舊社里長期穩居「最會生」前三名 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

吳昱錡說：「以舊社里來說，擁有靠近捷運，但單價較高，總價主力是2000萬元，買方多為科技業雙薪家庭，收入水平較高，即便單身或新婚尚未育兒的族群，也偏好此地的便利性。」

另外，仁美里也位列前三，吳昱錡認為：「仁美里的高生育率部分來自『明星學區（超額學校）』的強勢設籍需求，而未來14期則承接了11期的換屋族，三房總價跳升至2500萬以上，屬於進階的資產階層。」

對此，富華建設總經理許允柔則分析：「在央行信用管制與整體資金緊縮下，購屋族對價格敏感度大幅提升。市場剛性需求仍在，只是出手更趨謹慎下，總價的壓力對於真『首購』來說，影響最為明顯。」

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