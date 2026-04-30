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全球頂級滑雪地1/3價！　海外富豪瘋搶「北海道二世谷」內幕曝

▲▼ 日本北海道二世谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本北海道二世谷。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本北海道二世谷的房地產市場近年持續發燒，但這波熱潮背後的關鍵，或許不在於傳統的日式服務。隨著海外富豪湧入，這塊滑雪勝地正從「消費轉向投資」，在國際超級富豪眼中，二世谷房價與世界頂級滑雪勝地相比，竟僅需約「三分之一」的價格，成為全球投資客眼中極具吸引力的「日本標的」。

不只靠粉雪　「心理安全性」成富豪移居關鍵

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二世谷擁有被譽為「蝦夷富士」的羊蹄山美景，以及世界知名的粉雪（Powder Snow），然而，真正吸引海外富豪長住、甚至在此置產的原因，在於當地完善的外資環境。

報導指出，二世谷街頭隨處可見海外富豪熟悉的國際奢華酒店品牌與飯店式公寓。對於這些高端客群而言，英語通行、餐飲無虞是基本條件，就像在陌生城市看見麥當勞或星巴克會感到安心一樣，這些全球知名品牌飯店提供了極高的「心理安全性」，讓富豪能毫無壓力地在此長期停留。

二世谷房產國際化　流通量直逼東京都心

除了環境優勢，二世谷在「高端度假房產市場」的魅力更是不容小覷。這類房產的魅力在於價格相對低廉、具備成長潛力，且具備隨時可買賣的流動性。特別是在二世谷核心的「俱知安町比羅夫」（Hirafu）與「花園」（Hanazono）地區，不論是新成屋或中古物件，人氣始終維持高檔。

目前，二世谷的物件頻繁出現在蘇富比（Sotheby's）、佳士得（Christie's）等國際頂級房產交易平台上，與美國阿斯本（Aspen）、法國庫爾舍韋勒（Courchevel）等世界級勝地並列。

雖然東京塔式公寓、京都及輕井澤的別墅也在列，但二世谷的刊登數量驚人，流通量幾乎與東京平起平坐，顯示出極高的市場關注度。

世界排名28　價格僅為全球之冠「三分之一」

對於海外富豪而言，二世谷不僅是滑雪勝地，更是理想的資產配置對象，可同時期待租金收益與增值利潤。儘管當地已形成「由外國人打造、專為外國人服務」的樂園，但與全球頂級度假區相比，二世谷的價格仍處於相對便宜的狀態。

根據英國第一太平戴維斯（Savills）最新發布的《2025-26 年冬季滑雪報告》，在全球高端住宅（開價約 1.35 億日圓以上）的單價排行中，美國阿斯本以每坪2089萬日圓高居榜首。相比之下，二世谷雖然在日本國內排名第一，但在全球滑雪勝地中僅位列第28名，每坪單價約702萬日圓。

數據顯示，二世谷的房價僅約阿斯本的三分之一。即便在國際間享有盛名，但在全球投資客眼中，這裡依然是尚未「漲過頭」的標的。至於富良野（排名 44，每坪381萬日圓）與白馬等地區，更被視為極具性價比的選擇，持續吸引著全球富裕階層的目光。

關鍵字：北海道二世谷日韓要聞房產雲

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