北市老公寓「晚5年進場」多付300萬！這3縣市自備款也站上百萬

▲房價節節高升，老公寓雖總價低，但自備款高、裝潢費高，也不見得比較輕鬆。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

高房價時代，不少購屋者捨新買舊，但房仲業者統計，在台北市買老公寓，平均自備款高達453萬元，近年房價不斷攀升情況下，比起5年前，鑑估值平均多了近300萬元，自備款也得多準備百萬，再加上老屋翻修動輒數百萬，買老屋的負擔也越來越不輕鬆了！

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台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，2025年全台屋齡30年以上的老公寓，平均鑑估房價來到1107萬元，平均核貸成數落在74.9%，相較5年前縮水約2.8個百分點，換算自備款成數也已提高至約2成5。

以目前房價水準推算，想買老公寓平均自備款約需要277萬元，相較5年前增加了74萬元，意味著買家這5年來，每月平均得多存約1.2萬元，才能湊足自備款差額。

進一步觀察六都情況，老公寓自備款負擔全面上升，台北市在房價高基期下，老公寓平均房價來到1834萬元，平均自備款已達453萬元，若晚5年進場得多準備百萬元，資金壓力冠居全台。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然建物會貶值，但是土地年年增值，加上房價高漲下，老公寓總價相對親民，購屋族更看重其公設比低、實用空間大的優勢，且精華地段具重建機會，改造後的利差空間大，因此對自住小資族或投資置產族皆具吸引力。

不過，銀行對老屋核貸態度保守，加上近年信用管制趨嚴，整體核貸條件收緊，使核貸成數下修，因而形成「房價升、成數降」的雙重壓力，直接推升購屋門檻與自備款負擔。

張旭嵐指出，觀察2025年全台老公寓在市場的交易佔比，已出現小幅下滑的趨勢，顯示在價格與資金壓力同步升高下，老公寓雖具入手門檻低的優勢，但老屋裝修費用高，在限貸令下自備款增壓，對市場的吸引力也恐出現轉變。

進一步觀察，包括桃園、台南及高雄市，5年前買老公寓，自備款還不用百萬元，來到2025年，平均自備款壓力均已飆升突破百萬門檻，其中台南自備款成數相較5年前提高約7.3個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南隨著新興重劃區開發擴大，新案供給持續增加，帶動中古市場出現補漲效應，由於台南老公寓房價基期較低，補漲力道更為明顯，雖整體總價仍親民，但負擔壓力已加速超車。

李家妮表示，也因為價格帶快速上揚，影響老公寓在市場結構及流動性相對弱化，銀行授信配置上也更傾向集中於風險較低的新屋產品，加上台南30歲以下小資族進場比例增加，該族群整體信用條件有限，綜合影響下，使核貸條件本就保守的老公寓，可貸金額再往下調，自備款壓力也因此升高。

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