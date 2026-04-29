離台積電最近！88億都更案簽約　618戶宿舍「只租科技人」





▲全台離廠區最近的「捷運R17站A5」公辦都更案，由日勝生董事長林榮顯(左二)與高雄市副市長林欽榮(右二)高雄29日火速簽約。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電高雄廠進入「6座廠」瘋狂量產模式！為了對接護國神山這波擴廠效應，全台離廠區最近的「捷運R17站A5」公辦都更案29日火速簽約，得標的日勝生活科技破天荒打造618戶「只租不售」的企業宿舍，供半導體人才居住，並規劃1.7萬坪A級商辦，預計2030年完工。

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高雄市副市長林欽榮29日透露台積電最新進展，行政院已核定楠梓科學園區P6廠籌設計畫，確認台積電將於高雄楠梓設置6座先進製程廠。為達成「及時生產」效率，設備、材料供應商必須貼近晶圓廠群聚，讓雙方工程師能就近協作，縮短研發到量產的時程。

為對接龐大的工程師居住需求與供應鏈進駐，全台離台積電最近的「捷運R17世運站A5」公辦都更案由日勝生活科技取得最優申請人，29日正式簽約，預計今年11月動工、2030年底完工，精準配合台積電量產時程。

日勝生董事長林榮顯表示，R17站A5都更案不僅是都更案，更是回應全球科技供應鏈重組、企業營運模式轉型與人才移動趨勢的關鍵布局。該案土地面積約4200坪，預估總投資金額超過88.5億元，日勝生將以「智匯新科技、水綠半屏山」為開發願景，導入TOD大眾運輸導向開發模式，打造結合產業辦公、企業安家住宅與商業服務的複合式科技園區。

▲該案土地面積約4200坪，預估總投資金額超過88.5億元。（圖／高雄市政府提供）

該案將興建3棟建築主體。高雄市捷運局長吳嘉昌表示，其中包含618間企業宿舍，提供7至32坪多元戶型，明確規劃「只租不售」，對象鎖定台積電及相關供應商員工。空間設計除健身房、閱覽室與共享生活設施，也將設置天橋直通R17世運站，讓工程師可透過捷運快速通勤。另為因應半導體研發需求，辦公棟規劃1.7萬坪A級商辦，強化就近研發與協作效應。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，半導體大廠進駐後，北高雄長期面臨A級商辦「真空」狀態，目前高雄多數企業仍採「廠辦合一」，但隨半導體產業規模擴大，企業對獨立辦公空間與研發場域的需求升溫，未來「廠辦分離」將成為主流。

謝哲耀指出，鄰近台積電且可直接連通捷運的A級商辦，將成為稀缺標的。該案位居園區核心，具備難以取代的區位條件，「高雄現在非常缺優質商辦，外界預估商辦單價上看45萬元，甚至更高。」

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