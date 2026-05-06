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莫莉家開箱！收納控無誤　Jellycat多到爆、沙發一坐就廢

 ▲莫莉家開箱！收納控無誤，JellyCat多到爆、沙發一坐就廢。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

走進藝人莫莉的家，不像刻意設計的樣品屋，反而更像她本人，溫暖、鬆弛，又帶點童心未泯的可愛。她一邊帶著鏡頭穿梭空間，一邊笑說：「Do you want the house tour？」輕快的開場，就像她的生活節奏，自然、不做作。

沒有預期的直接開始導覽，不只是居家開箱，更像一次貼近她生活狀態的觀察。從色調選擇、家具配置到收藏擺設，莫莉把「家」過成了一種專屬於自己的樣子。

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▲▼ 莫莉家開箱！收納控無誤　Jelly Cat多到爆、沙發一坐就廢。（圖／記者姜國輝攝）

▲莫莉用一句「Do you want the house tour？」輕鬆開場，帶人走進她溫暖又充滿童心的真實日常空間。（圖／記者姜國輝攝）

三個關鍵字定義家的樣子　「莫莉咖、Jellycat、Disney」
空間的第一印象不是設計感，而是一種放鬆的生活氣息。談起整體空間風格，莫莉沒有用制式的設計語言，而是用三個關鍵字形容：「莫莉咖、Jellycat、Disney」。

其中，「莫莉咖」是整體空間的基底。偏深、偏暖的色調，讓客廳一進門就有放鬆的感覺，也建立起穩定、柔和的生活氛圍。而Jellycat與Disney，則是她刻意保留下來的童趣元素，讓空間在成熟之中仍保有輕盈與溫度。

客廳核心是沙發　決定整個家的「停留感」
她指著沙發和整個空間的色調說，「這種比較深、比較暖的顏色，我自己很喜歡。」站在客廳中央看過去，整體確實被一種偏深的暖色包住，視覺不刺眼，反而讓人自然放鬆下來。

她直接坐進沙發，整個人往後一倒，「是我最常賴在這個沙發上，所以這就是為什麼我很注重沙發。」一坐下去，身體幾乎被包住，她笑著看鏡頭，「很舒服，瞬間就會覺得先不要工作。」

這張深咖啡色訂製沙發撐住了整個客廳的重量，一旁極具設計感人稱「毛毛蟲沙發」的TOGO單椅則像一個小小的變奏，不搶戲，但會被注意到。這樣的選擇，也反映她對家的定義。客廳不是展示空間，而是能讓人停下來的地方。

▲▼ 莫莉家開箱！收納控無誤　Jelly Cat多到爆、沙發一坐就廢。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 莫莉用「莫莉咖、Jellycat、Disney」三個關鍵字定義家的樣子，以深暖色沙發撐起空間基底，讓客廳成為一坐下就不想離開的放鬆場域。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 莫莉家開箱！收納控無誤　Jelly Cat多到爆、沙發一坐就廢。（圖／記者姜國輝攝）

Jellycat收藏成亮點　被認證也被吐槽
如果說色調是空間的骨架，那Jellycat就是最鮮明的個性展現。「我覺得我最愛的就是我這隻，這隻是Jellycat總部送我的禮物，有沒有愛Jellycat愛到被總部認證。」

她語氣帶著興奮，「然後當時他們寄來，我整個瘋掉。」她還示範玩偶的擺放方式，「因為你看我這樣，他就是這樣靠著，他是這樣可以靠著的，人家看電視，是不是，而且他是太陽，所以帶給我有太陽光的能量。」

不過這些收藏，在經紀人眼中卻有另一種說法。「他都說我是買了一堆集塵器回家。」一句玩笑，也讓整個空間多了幾分貼近生活的真實感。

佈置邏輯有順序　沙發、茶几、燈具層層堆疊
接著，她起身走到茶几旁邊，隨手整理了一下上面的擺設，邊說自己的佈置順序。「我覺得一個空間最重要的一定是沙發嘛，再來就是茶几，再來就是燈。」她抬頭指了一下燈具的位置，「燈很重要，因為它是整個空間的氛圍。」

走到客廳另一側，她突然停下來，轉頭指著一盞藍色燈具。「像這種，我就會選比較亮的。」鏡頭往旁邊移，可以看到紫色的電腦、鮮豔的花，還有幾個顏色跳出來的小物。「因為我的沙發已經很深色了，所以其他地方就要幫它提一下。」

▲▼ 莫莉家開箱！收納控無誤　Jelly Cat多到爆、沙發一坐就廢。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 以亮色燈具、花藝與小物點綴深色基底，莫莉透過層層堆疊的佈置邏輯，讓空間在穩定中保有輕盈與變化。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 莫莉家開箱！收納控無誤　Jelly Cat多到爆、沙發一坐就廢。（圖／記者王威智攝）

離開客廳前，她順手指了幾個角落，「這裡有Disney，那邊也是。」樂高城堡、角色小物散落在不同位置，不刻意集中，反而更自然。除了感受，莫莉對空間其實有清楚的佈置邏輯。她的排序可以看出，空間是由大到小慢慢建立。主體決定基礎，細節堆疊層次，燈光則收整整體情緒。

在色彩運用上，她並沒有讓深色一路到底，而是透過亮點去平衡。「因為我客廳啊，我的大沙發主色都是比較沉穩的深色，所以譬如說我在軟裝的燈具上面啊，我就會擺一些比較亮的，然後可以發現我插的花，也都是比較亮色系。」

她也坦言自己很在意這些細節，「然後我還蠻注重這些的，還有一些療癒小物這樣。」透過這樣的配置，空間在穩定之中保有變化，也讓視覺不會過於沉重。

▲▼ 莫莉家開箱！收納控無誤　Jelly Cat多到爆、沙發一坐就廢。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 莫莉滿屋Jellycat不只療癒可愛，還巧妙融入起居動線，讓日常生活多了一點童趣與陪伴感。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 莫莉家開箱！收納控無誤　Jelly Cat多到爆、沙發一坐就廢。（圖／記者姜國輝攝）

臥室留白給睡眠更多安定感
走進臥室，感覺突然安靜下來。她放慢腳步，語氣也跟著變輕。「這邊就是我的房間。」整個空間明顯比客廳更簡單，顏色也變得更淡。她走到床邊，拍了拍床單，「我這裡就選比較亮的奶茶色，會比較輕一點。」

視線往四周看，幾乎沒有多餘的物品。她笑著解釋，「房間我就盡量保持簡約，讓空間很舒服、很乾淨，因為睡覺的地方不要堆太多東西。」她走到窗邊，又補了一句，「不然會影響那個狀態。」

不過轉個彎，女明星必備的更衣室也不可少！東西雖多，但都按照季節、顏色、品項分門別類擺放。同時也依照自己出門前治裝的動線安排，就連包包上的掛飾，抽屜一拉開都依照角色區分擺放，打造專屬的私密空間。

▲▼ 莫莉家開箱！收納控無誤　Jelly Cat多到爆、沙發一坐就廢。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 臥室以簡約留白與奶茶色系營造安定氛圍，延伸至更衣室則以清晰動線與分類收納，讓休息與日常轉換同樣從容。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 莫莉家開箱！收納控無誤　Jelly Cat多到爆、沙發一坐就廢。（圖／記者姜國輝攝）

廚房最少用！有洗碗機不用「我愛洗碗」
再往外走到廚房，氛圍又變了。還沒開口，她自己先笑出來。「我會，不會。」現場一陣笑聲，她也跟著笑，「我不太煮飯啦。」

但她走到水槽前，手自然地比了一下，「可是我很喜歡洗碗。」她語氣認真，「我真的很喜歡自己做家事，而且我很愛乾淨。」她甚至指著旁邊的洗碗機說，「那個我幾乎沒在用。」

淺色系廚房沒有過多擺設，但非常整齊。檯面乾淨、東西收在櫃子裡，看起來不像刻意整理，而是日常維持的狀態。

▲▼ 莫莉家開箱！收納控無誤　Jelly Cat多到爆、沙發一坐就廢。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 廚房使用率不高卻維持極致整潔，莫莉笑稱自己「愛洗碗不用洗碗機」，也坦言中島與餐桌成為日常唯一的暫放落塵區。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 莫莉家開箱！收納控無誤　Jelly Cat多到爆、沙發一坐就廢。（圖／記者姜國輝攝）

莫莉對家的定義
「我覺得家就是一個充電的地方。」她看著前方，很隨意地說出這句話。沒有刻意總結，但整個空間已經給出答案。

從深色的基底、可以讓人賴著不走的沙發，到臥室的留白與廚房的乾淨，所有細節都指向同一件事。這個家，不只是好看，而是讓人願意回來，願意待著。而當她坐進沙發、說出「先不要工作」的那一刻，生活好像真的就開始了。

 看更多莫莉：

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