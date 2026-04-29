【2026房屋稅攻略】5月綜合所報稅開跑　專家五招教你如何節稅

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每年5月，是納稅人最忙碌的時節。對於許多納稅人來說，報稅不僅是例行公事，更是節省財務支出的重要機會。本文就透過2026房屋稅攻略，教你如何在合法的範圍內有效地節稅！同時，也將深入探討多種節稅策略，幫助您在報稅過程中輕鬆減負，減少您的荷包失血！

5月房屋綜所稅如何計算？

對購屋族而言，每年5月都必須繳納房屋稅，在說明買家與賣家如何負擔房屋稅前，先讓我們了解房屋稅如何計算：

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房屋稅總額=屋評定現值 × 稅率

• 自用住宅稅率： 1.2%

• 非自用住宅稅率： 1.5% ~4.8%

• 營業用非住宅稅率：3%~5%

• 非營業用非住宅稅率：1.5% ~2.5%

除此之外，由於房屋稅課稅期間為「前年7月1日」至「當年6月30日」，買賣雙方將「交屋日」按比例分算。

自用住宅房屋通常要符合哪些條件？

沒有出租或營業使用、本人、配偶或直系親屬實際居住、本人或家屬在該屋辦竣戶籍登記、且本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內。

可以參考：房屋稅是什麼？房屋稅查詢、繳納時間及試算方式一次快速看！



房屋稅線上試算：

種類

住家用

營業用

非住家非營業

稅率: 1.2

房屋現值

元

稅率

%

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試算結果

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※本網站提供之各項試算工具，僅供參考。



5月報稅季，買/賣方可以如何節省稅費？

對於購屋族而言，買房動輒需要數百萬至數千萬元，了解節稅策略可以有效減輕財務壓力，以下整理三種節稅方法：

1. 辦理地價稅「自用住宅」變更

購屋後，應主動向稅捐機關申請將地價稅變更為自用住宅稅率，自用住宅地價稅率僅為「千分之2」，相較於一般地價稅率千分之10，差異達5倍之多。條件包括土地所有權人、配偶或直系親屬將戶籍遷入房屋所在地，且房屋無出租或營業事實。

※需注意申請期限為每年9月22日前，以確保當年度享受優惠。

2. 申請「自用住宅重購退稅」

在「兩年內先買後賣或先賣後買的自用住宅交易」，可申請重購退稅，退還已繳的土地增值稅或房地合一稅，需符合「五年內不再移轉或出租」的條件。2016年後的購屋適用新制，大換小或小換大均可享此優惠，須滿足自用相關規定。

3. 房貸利息列舉扣除

購買自住房屋後，每年申報綜合所得稅時，可將房貸利息列為列舉扣除額，「最高可達30萬元」。若有儲蓄利息所得，需先行扣除。



房貸族可扣除相關稅費的5條件

在申報綜合所報稅時，有一項僅限房貸族可以申請的列舉扣除額，以下簡單說明其內容及申請條件：

房貸利息抵稅：

房貸利息抵稅是指在申報年度綜合所得稅時，可以將支付給金融機構的房貸利息從稅前收入中扣除，以此方式降低稅負。扣除額上限為「30萬元」，僅限於自用住宅的房貸利息。

須符合以下五項申請條件：

條件（一）、以列舉扣除額申報

• 年度綜合所得稅有「標準扣除額」和「列舉扣除額」兩種扣除方式，二者只能選其一。

• 如果選用標準扣除額報稅，則無法申報房貸利息抵稅

• 113年起，標準扣除額為單人「131,000元」。

條件（二）、須是房屋產權所有人

• 房屋必須登記在本人、配偶或扶養親屬名下。

• 如果房屋登記在父母名下，但未申報扶養父母，則不符合抵稅條件。

條件（三）、戶籍登記與自用條件

• 本人、配偶或受扶養直系親屬的戶籍「必須設籍」在該房屋內，且房屋必須自住，無任何營業使用。

• 需在課稅年度內完成戶籍登記。

條件（四）、一屋為限

• 如果擁有多處房產，僅能選擇其中一間的房貸利息進行扣除。

條件（五）、僅限金融機構購置貸款

• 向銀行、信用合作社、農漁會信用部、保險公司及郵局等金融機構，申辦的自住房屋貸款利息才可申報抵稅。

• 向一般公司或私人借貸則「不得扣除」。



報稅需注意的4個注意事項

對於納稅人來說，在申報綜合所報稅時有許多細節需要注意，下面將介紹四個報稅時應注意的重要事項：

是否符合報稅資格

如果你是新踏入社會的工作新鮮人，去年無任何收入，或是「單身且年收入低於44.6萬元」，就符合免申報所得稅的資格。相反地，只要去年有收入或收入超過門檻，就必須申報所得稅。

計算方式是否正確

在計算所得稅額時，許多首次報稅的人經常忘記計算「免稅額」、「扣除額」及「累進差額」。除了使用財政部提供的所得稅試算工具外，也可以透過以下公式自行計算去年的所得淨額：

• 「所得淨額」＝所得總額－免稅額－標準扣除額或列舉扣除額－特別扣除額 （－基本生活費差額）

• 「應納稅額」＝所得淨額＊稅率級距－累進差額

年終獎金是否納入所得

• 年終獎金需納入所得稅申報中，只要年終獎金超過86,001元（含）以上，便需直接扣繳5%的稅金。

• 通常公司在發放年終獎金時會已扣除這5%的稅金。

報稅逾期處理

如果逾期申報或繳納所得稅，自到期後第四天起，每3天需多繳1%的滯納金，最多需繳10%的滯納金。若超過30天仍未補繳所得稅及滯納金，將依「郵局1年期定期儲金固定利率」按日計息。

綜合所得稅的申報看似複雜，但只要掌握正確的節稅方法，便能有效減少稅務負擔。無論是地價稅的自用住宅變更、重購退稅的申請，還是房貸利息的列舉扣除，都能為購屋族節省可觀的稅款。希望本文提供的節稅方法能夠幫助您順利度過報稅季，享受最大限度的稅務優惠！

※ 本文參考資料來源為「房屋稅的稅率與計算-財政部稅務入口網」，內容如有異動均以官方最新公告為準。

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