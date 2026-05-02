缺工比缺客致命！　頂級鍋物店斥1500萬裝潢「350萬頂讓」

記者張雅雲、陳筱惠／綜合報導

全台店面頂讓潮持續擴大，且明顯往中南部蔓延，餐飲業成血流成河「重災區」。從台南高檔火鍋店砸下1500萬元裝潢仍撐不住，到台中手搖飲、小吃店一間接一間釋出頂讓，甚至高雄名店也被迫退場。專家直言，這一波關鍵不在景氣，「缺工比缺客更致命」。

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▲中南部近期有不少名店釋出頂讓訊息，甚至出現「千萬裝潢、百萬出售」。（圖／記者張雅雲攝）

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社團法人台灣連鎖加盟促進協會副秘書長顧上鈞表示，台灣2023~2024年疫情後曾出現一波展店潮，不少創業與加盟品牌快速擴張，如今進入「體質檢驗期」，營運模式不穩定、獲利結構不健全的店家，開始陸續退場，形成不少店面頻繁出現「開開關關」的現象。

▲有高雄最強豬排店之稱的「鋒勝豚王豬排亭」楠梓店，則是在粉專釋出90萬元盤讓金的頂讓訊息。（圖／翻攝自Facebook／鋒勝 豚王豬排亭）

中南部近期都有不少名店釋出頂讓訊息，甚至出現「千萬裝潢、百萬出售」。台南主打網美等級的的隱藏版秘境鍋物，光是裝潢就砸下1500萬元，火鍋吃到最後，還會有專人服務桌邊龍蝦雜炊，店家透露因個人規劃，全店350萬元盤讓，等於直接打2折。

另一家有高雄最強豬排店之稱的「鋒勝豚王豬排亭」楠梓店，則是在粉專釋出90萬元盤讓金的頂讓訊息，老闆心酸透露，因長期請不到人，蠟燭兩頭燒累到全身是病、自嘲成了醫院 VIP，只能忍痛關店。

▲台中藝人品牌鹽酥雞女王北屯店，有星光加持開價35 萬元頂讓。（圖／翻攝自Facebook／台中店面出租、頂讓、經驗談的交流園地 ( 發文規則請看精選 ) ）

而台中藝人品牌鹽酥雞女王北屯店，即便自帶名人光環，有星光加持，仍因股東經營項目內部調整，開出35 萬元頂讓，卻掛網超過1年仍無人接手，反映即便具備一定知名度的品牌，接手意願仍偏低。

顧上鈞指出，中南部人才北漂嚴重，導致人力短缺，尤其人力密集的餐飲業，「缺工比缺客更致命」，成為店家換手的主因。連鎖餐飲品牌顧問李晨馨則點出，中部頂讓市場中，手搖店、炸物店等「低門檻業種」占比已衝破6成，在競爭過熱、外送抽成與工資調升的夾擊下，市場正在進行瘋狂的汰弱留強。

▲中南部名店盤讓小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

台中大型連鎖業者品牌部總監也透露，台中消費者雖愛嚐鮮，但話題性不夠強，「大概1年就會檢視KPI」，一旦未標標就得啟動轉型，品牌內部幾乎得「月月檢討」來生存。加上「大者恆大」趨勢發酵，連鎖品牌具備採購優勢，反觀單店或小品牌在租金、人事與食材成本三重夾擊下，經營更顯吃力。

甚至連生意好的老店也撐不住，台灣房屋安平加盟店店長黃宗偉表示，南部不少老店正面臨嚴峻的傳承壓力，許多經營數10年的小吃老店生意雖好，但老闆年事已高、二代無意接手，加上餐飲業工時長、利潤薄，年輕世代投入意願低，最終只能選擇無奈歇業。

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