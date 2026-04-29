比公園還綠的建築怎麼蓋？　「垂直森林教父」親揭設計核心





▲「垂直森林」教父WOHA建築師事務所、創辦人黃文森在台中作品，「磐鈺雲華」位於公益路和大墩路口，以垂直綠化覆蓋方式促成台中宜居法規。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「垂直森林」教父、榮獲過國際最佳高層建築獎的新加坡WOHA建築師事務所、創辦人黃文森今（29）日在台中演講，7年前他因在台中的作品「磐鈺雲華」，間接促成台中市宜居建築法案，在開講前黃文森特別安排參訪回訪，更笑稱：「就像是阿公看孫子。」

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黃文森作為當代親自然建築的代表人物，甫拿下美國高層建築與都市人居委員會（CTBUH）頒發的「全球最佳高層建築獎」，其位於新加坡23層樓高的「泛太平洋烏節酒店」，以可持續性的綠色建築，巧妙地將「水景」與「花園」融入建築中，實現超過300%的綠地容積率。

他在台灣北中兩地各有指標作品，其一為天母的「華固天鑄」樓高38層、凌空153米，以大量豐富綠化著稱。

▲WOHA創辦人黃文森（左2），歷經多年再回歸台中演講，吸引大批建築人朝聖。（圖／記者陳筱惠攝）

在台中的作品則為「磐鈺雲華」，位於公益路和大墩路口，樓高104.4公尺，地上26層，以265株喬木採垂直綠化覆蓋方式提供遮蔭並裝飾外觀，屋頂綠化與高層露天平台可降低建築熱度並淨化空氣。

黃文森說：「感謝開發商把建築維護得非常好，擁有很多正面反應。就像阿公看到孫子一樣，我們知道這棟建築跟社區是很有活力的成長。」據悉，在此案後，台中因宜居法規通過，多出了400多棟建築垂直綠化的宜居建築。

台中市都發局長李正偉表示：「都發局更希望引進關鍵技術工法，尤其法令上，也必須要跟進，包含已經研議中的宜居建築3.0、立體陽台、垂直平面立面的綠化，透過容積獎勵、計算方式等解決目前困境，面對下一個世代建築，台中除了要低碳節能外，更需要注重健康與永續。」

據了解，除了2座已成屋的作品，WOHA的第三號作品也有望在台中出現。

▲台中市都發局長李正偉（右3）表示，目前已經研議台中宜居建築3.0。（圖／記者陳筱惠攝）

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