第二戶限貸全攻略：3分鐘看懂央行限貸規範與成數

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什麼是「第二戶限貸」？

第二戶限貸是指自然人名下已有一戶房貸，在申請新的購屋貸款時，銀行針對貸款成數、利率及寬限期所實施的管制措施。央行推行此規範旨在抑制投資性房產過熱，降低市場風險並促進房市穩定發展。

2026年央行最新規範：限貸成數調升

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根據央行115年3月19日理監事會議的最新決議，為了減輕換屋族負擔並維持房市流動性，規範有所放寬：

•貸款成數上限：由原本的5成調升至6成（115/3/20 起實施）。

•適用區域：全國一體適用，不再侷限於特定地區。

•寬限期限制：第二戶貸款不得申請寬限期。

•資金用途：嚴禁銀行以修繕或周轉金名目變相增加貸款額度。

不同房產類型的貸款成數一覽表

換屋族如何排除6成限制？

如果您是「先買後賣」的實質換屋族，住商不動產提醒您，可透過與銀行簽署切結書申請協處措施：

•條件：在新屋貸款撥款後1年內（部分情況為18個月），須完成舊屋出售、產權移轉及塗銷原房貸抵押權。

•優惠：達成後新屋可排除貸款成數限制，但仍不可使用寬限期。

常見問題快速解答（FAQ）

Q1：哪些人最容易受到影響？

最直接受影響的包括：先買新屋但舊屋未售的換屋族、名下已有房貸想再購屋者，以及資金規劃高度仰賴寬限期的人。

Q2：繼承取得的房屋會被納入計算嗎？

不會。只有因繼承取得的房屋及房貸，目前設有排除適用的協處措施。

Q3：自備款需要準備多少？

在貸款成數上限6成的規範下，購屋者通常需要準備至少4成的自備款。

專家觀點：住商不動產專業建議

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，此次央行放寬成數至6成，主要是為了緩解換屋族的資金壓力，並避免不動產流動性受阻引發系統性風險。

住商不動產建議購屋者：

1、審慎評估財務：第二戶無寬限期，每月本息攤還壓力較大，需確保現金流穩定。

2、專業諮詢：政策細節可能隨時調整，建議諮詢住商不動產專業經紀人，量身打造最合適的換屋與貸款策略。

3、確認高價宅門檻：不同區域對豪宅定義不同，自備款比例落差極大，務必事先確認。

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