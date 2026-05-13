ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

第二戶限貸全攻略：3分鐘看懂央行限貸規範與成數

▲▼ 樣品屋，賞屋,全裝修,精裝修,賞屋照 。（圖／記者陳筱惠攝）

房產中心／綜合報導

什麼是「第二戶限貸」？

第二戶限貸是指自然人名下已有一戶房貸，在申請新的購屋貸款時，銀行針對貸款成數、利率及寬限期所實施的管制措施。央行推行此規範旨在抑制投資性房產過熱，降低市場風險並促進房市穩定發展。

2026年央行最新規範：限貸成數調升

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據央行115年3月19日理監事會議的最新決議，為了減輕換屋族負擔並維持房市流動性，規範有所放寬：

•貸款成數上限：由原本的5成調升至6成（115/3/20 起實施）。
•適用區域：全國一體適用，不再侷限於特定地區。
•寬限期限制：第二戶貸款不得申請寬限期。
•資金用途：嚴禁銀行以修繕或周轉金名目變相增加貸款額度。

不同房產類型的貸款成數一覽表

▲▼限貸,房屋,貸款,第二戶限貸,央行,購屋。（圖／業者提供）

換屋族如何排除6成限制？

如果您是「先買後賣」的實質換屋族，住商不動產提醒您，可透過與銀行簽署切結書申請協處措施：
•條件：在新屋貸款撥款後1年內（部分情況為18個月），須完成舊屋出售、產權移轉及塗銷原房貸抵押權。
•優惠：達成後新屋可排除貸款成數限制，但仍不可使用寬限期

常見問題快速解答（FAQ）

Q1：哪些人最容易受到影響？
最直接受影響的包括：先買新屋但舊屋未售的換屋族、名下已有房貸想再購屋者，以及資金規劃高度仰賴寬限期的人。

Q2：繼承取得的房屋會被納入計算嗎？
不會。只有因繼承取得的房屋及房貸，目前設有排除適用的協處措施。

Q3：自備款需要準備多少？
在貸款成數上限6成的規範下，購屋者通常需要準備至少4成的自備款。

專家觀點：住商不動產專業建議

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，此次央行放寬成數至6成，主要是為了緩解換屋族的資金壓力，並避免不動產流動性受阻引發系統性風險。

住商不動產建議購屋者：

1、審慎評估財務：第二戶無寬限期，每月本息攤還壓力較大，需確保現金流穩定。
2、專業諮詢：政策細節可能隨時調整，建議諮詢住商不動產專業經紀人，量身打造最合適的換屋與貸款策略。
3、確認高價宅門檻：不同區域對豪宅定義不同，自備款比例落差極大，務必事先確認。

住商不動產與您一起掌握即時房市脈動，讓您的置產計劃更順利。『看更多連結』連結網址如下：https://www.hbhousing.com.tw/news/detail.aspx?num=5568&utm_source=ettoday&utm_medium=PR&utm_campaign=260513

關鍵字：限貸房屋貸款第二戶限貸央行購屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

窗外就是台電變電所！男買房點交後才發現　告房仲求償結果曝

苗栗一名李姓男子113年5月透過房仲余男以1330萬元向葉女購入一處8樓房屋，李男控訴，當初余男帶看時，他曾詢問余窗外建物是什麼設施？當時余男告知是圖書館，因此他才同意簽約，未料完成點交後，才發現該設施為台電變電所，屬嫌惡設施，因此提告請求減少價金53萬6400元。苗栗地院法官審理後，判處前房仲余男、仲介公司應連帶賠償40萬2300元。可上訴。

2小時前

房子蓋錯地段！夫婦5個月才知「地是別人的」　整棟遷移100公尺

澳洲一對夫婦原本期盼在維多利亞州鄉下過上悠閒生活，沒想到辛苦蓋好的組合屋卻是建在別人家的土地上，且時隔5個月才接到相關通知得知此事。兩人最終動用卡車把整棟房子朝旁邊平移約100公尺，這才把房子挪動到正確地段。

3小時前

老鼠「可能咬電線」引火災！消防粉專示警：5狀況快檢查

北市「安鼠之亂」讓不少民眾心慌慌，除了衛生問題，消防粉專《消防神主牌》也指出，鼠患也要小心火災，由於老鼠咬電線在台灣相當普遍，如果出現發現老鼠排泄物或咬痕、天花板牆壁有異常聲音等五種跡象，建議要趕快檢查電線，以免引發電線走火。

3小時前

買預售屋驚見「100戶僅7戶出售」他憂沒鄰居！網笑：更該擔心1事

近年來房市熱度逐漸降溫，不少建案過去一開賣就能迅速完銷，如今卻出現銷售不如預期的情況，一名網友表示，最近購入一間預售屋，預計2029年交屋，不過整棟約100戶的建案，開賣至今僅售出7戶，讓他擔心未來入住後是否會沒有鄰居，太過冷清，貼文掀起熱論。

3小時前

未來房子比人多？他喊房產黃金時代已過：最大風險是賣不掉

台灣已進入人口負成長，在少子化下不少人認為將導致房屋供給過剩。就有一名網友從少子化、租金投報率、年輕人投資偏好與市場流動性等角度，認為房地產正逐漸變成「體面但沒前途」的產業，直呼房市黃金時代已過。

4小時前

「晚看8個月」頭期款就多出230萬！　專家點破首購族2迷思

大台北房價不等人，許多首購族買不起房，往往是因為觀望過久。臉書粉專「Cosmo房產教練」分享一位新北上班族的案例，他去年底看中總價1450萬元的兩房電梯宅，當時因想等利率調降或屋主降價而未出手，沒想到8個月後同區總價已飆漲至1680萬元，頭期款與總價缺口整整多出230萬元。

4小時前

石牌核心稀有大基地！「昇樺知玉」468坪靜巷名邸　醫師客群指名進駐明星學區宅

昇樺建設12日舉行新案「昇樺知玉」開工動土典禮，選址石牌黃金核心地段，主打6級耐震崗石建築與每層制震規劃，結合468坪基地、靜巷環境與明星學區條件切入市場，開案即吸引醫療與高知識菁英族群關注，成為此波北台灣房市浪潮下的關注焦點。

4小時前

都會OL、小資女買房時代？專家點1現象：建案行銷瞄準「她們」

內政部統計顯示，截至2026年3月底止，全國總人口數為2327萬0568人，其中女性人口數達1182萬6168人，占整體人口比例約50.8%。房市專家何世昌指出，在「女多男少」逐漸成為長期趨勢下，不僅女性屋主的數量與占比可望持續提高，連建案行銷、樣品屋設計，甚至空間規劃，也越來越明顯朝女性購屋族群靠攏。

4小時前

每坪掉價120萬！　專家指「陶朱隱園」成交暗藏4大壓力

享譽國際的旋轉豪宅「陶朱隱園」3樓戶以總價7.5億元售出，拆算車位後成交單價僅242萬元，讓外界跌破眼鏡，是否會為該案的新定錨價？專家也統籌出降價4大關鍵。

6小時前

「陶朱隱園」再傳成交！　神秘劉女7.5億拿3樓「單價跌破300萬」

「陶朱隱園」再現交易紀錄，3樓戶去年8月13日以總價7.5億元售出。拆算成交單價，則讓外界跌破眼鏡，每坪竟跌破300萬元！

7小時前

許瑋甯母親節「收兩束花」　邱澤幫兒子準備禮物超浪漫

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

沒人氣！　「全國最大室內夜市」..

「陶朱隱園」再傳成交！　神秘劉..

好市多起家厝新店來了　1.4萬..

陶朱隱園藏「祕境」外人根本看不..

知名酒吧爆違建又擾民　業者不甩..

達人教用「1物」清潔窗戶　沒刮..

這個凶宅很溫馨？　別墅整棟28..

「地王級回憶」消失　鳳山89年..

熄燈2年！　「89帝王蟹」原址..

買5年空租5年！　連鎖咖啡「全..

ETtoday房產雲

最新新聞more

窗外就是變電所！男買房點交後才..

買地建房蓋錯地段　夫妻急停工「..

老鼠可能咬電線引火災　消防粉專..

買預售屋驚見「100戶僅7戶出..

他喊房產黃金時代已過：最大風險..

「晚看8個月」頭期款就多出23..

「昇樺知玉」468坪靜巷名邸

小資女買房時代？專家：建案瞄準..

每坪掉價120萬！　專家指「陶..

「陶朱隱園」再傳成交！　神秘劉..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366