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買房最怕買到內傷屋！專家曝「房屋結構安全」8大體檢法　牆壁裂縫超過這數字快找人驗

▲▼住商,房屋安全,檢查問題結構。（圖／住商提供）

房產中心／綜合報導

台灣地震頻繁，每次地牛翻身總讓許多屋主與準買家兵荒馬亂，擔心自家住宅是否安全。買房不只看地段、看裝潢，隱藏在美麗外表下的「房屋安全結構」才是攸關生命財產的核心！究竟房屋結構安全要怎麼看？出現哪些裂縫或鏽蝕代表有立即危險？

大家房屋指出，房屋結構若不安全，除了可能產生表面裂縫，更會伴隨鋼筋鏽蝕、甚至地基下陷等嚴重問題，尤其老屋或海邊建築更需特別留意。一旦結構出現異常，應及早檢查修補，才能守護居家安全。

一、 房子亮紅燈？先看懂「6大常見房屋結構問題」

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在進行體檢前，必須先了解哪些狀況是結構受損的警訊。常見的結構問題包括：

1. 混凝土剝落與鋼筋外露： 外牆、樑柱、天花板混凝土剝落，導致鋼筋外露鏽蝕，會削弱結構強度。若鋼筋鏽蝕率每年提升5%~10%，需立即進行加固。

2. 結構裂縫與地基沉陷： 牆面或樑柱產生裂縫（特別是寬度超過3mm者），或房屋整體出現傾斜、地基不均勻沉陷。

3. 樑柱變形與鋼筋鏽蝕： 樑柱若出現彎曲或扭轉，多為設計或施工不良，會加速房屋老化。

4. 混凝土強度劣化： 混凝土碳化、凍融循環或化學侵蝕，導致承載力下降。

5. 建築與設計不良： 平面或立面不規則、柱子過少或出現短柱效應，在地震時易成為受損弱點。

6. 施工品質不佳： 鋼筋位置偏差、數量不足或排布不當。

二、 房屋安全結構怎麼鑑定？8大檢查方法自己來

面對可能存在的潛在風險，屋主與買方可以透過以下8個步驟進行初步鑑定：

• 方法1／觀察外觀裂縫： 留意牆面、樑柱的裂縫形態與寬度。若出現「斜裂紋」或「階梯狀裂縫」屬於高風險，可用卡尺量測，寬度超過3mm必須提高警覺。

• 方法2／測量沉降與傾斜： 觀察房屋有無不均勻沉陷。利用水平儀量測傾斜度，若倾斜超過2度，即為結構安全的嚴重警訊。

• 方法3／檢查混凝土剝落： 查看表面是否剝落、鋼筋是否裸露生鏽。

• 方法4／評估結構變形： 檢視樑柱有無明顯彎曲、扭轉或破裂，必要時可藉由建築雷射掃描等技術輔助。

• 方法5／檢查設計與施工紀錄： 查閱房屋結構設計圖，評估是否符合《建築法耐震設計規範》等標準。

• 方法6／使用專業儀器檢測： 透過超音波檢測、混凝土回彈檢測或鋼筋掃描，精準定位內部缺陷。

• 方法7／調查地震損害歷史： 查詢房屋過去是否有過地震受損紀錄及修復狀況。

• 方法8／聘請結構技師詳細鑑定： 委託專業技師依最新法規與檢測結果，出具具體的結構安全評估報告。

三、 買房免當冤大頭！5大結構安全QA大解密

Q1：牆壁有裂縫就一定是結構問題嗎？ A：不一定。 表面油漆裂、粉刷裂縫不影響結構。但如果裂縫發生在樑柱、承重牆、門窗角，且呈現「斜向」、持續擴大或伴隨混凝土剝落，就必須高度小心。

Q2：買房只檢查「室內屋況結構」就可以嗎？ A：絕對不夠！ 真正的結構警訊（如主體樑柱受損、外牆裂縫）常出門在地下室、騎樓或公共大樓柱位，不一定會反映在室內的裝潢表面。看房時務必連同公共區域一起觀察。

Q3：地震後房子沒有倒，就代表安全過關？ A：不一定。 強震後可能已造成內部樑柱裂損、沉陷或門窗變形。建議民眾可搜尋官方的「震災後住家房屋自我檢查手冊」，進行震後初步自我檢查。

Q4：仲介或屋主說「這只是小裂痕」，可以相信嗎？ A：建議不要盲目相信口頭承諾。 若裂縫位置敏感（如承重結構）或損傷型態明顯，仍應請具備專業資格的建築師或土木技師進行正式評估，對買賣雙方都有保障。

Q5：自己初步檢查完沒事，就不用找專業鑑定了嗎？ A：不行。 自我檢查只能做初步的風險篩選。一旦發現有樑柱裂損、斜裂縫、屋體傾斜或鋼筋外露，一定要進一步聯繫專業單位做結構鑑定。

四、 遇到房屋結構問題，有哪些管道可以幫忙？

如果發現房屋結構真的有疑慮，屋主不需慌張，可透過以下6個專業管道尋求協助，從鑑定到修繕一步到位：

1. 結構技師與建築師專業諮詢： 技師可出具檢測與修復建議書；建築師能提供改善設計方案。

2. 政府建築管理與安全單位： 可向內政部國土管理署或地方政府建管處，申請結構安全評估與補助方案。

3. 房屋修繕補助與貸款方案： 合格屋主可申請政府推出的「老屋耐震補助與貸款」，降低修繕負擔。

4. 專業結構檢測公司： 委託具公正第三方的檢測機構，獲取客觀的結構報告。

5. 法律與消費者保護機構： 若涉及建築糾紛，可尋求消保會或法律途徑保障權益。

6. 社區管委會與專業營造團隊： 集合住宅可透過管委會集體委託專業團隊，進行整棟大樓的安全監測與修繕。

大家房屋提醒，房屋安全結構攸關居住安全與財產價值，無論是定期維護的老屋主，或是正準備入手的買方，掌握常見的結構問題與鑑定方法，並積極尋求專家與政府資源，才能真正住得安心、買得放心。

延伸閱讀：看更多房屋安全結構鑑定與檢查方法詳情

關鍵字：住商房屋安全檢查問題結構

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