「賣1張沙發活1個月」榮景不再！　傢俱品牌逆勢月砸70萬租千坪賣場

▲傢俱業者也引進AI系統，建立新的營銷模式，打造線上下單、線下體驗的模式，搶食傢俱業1600億元的大餅。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「過去賣一張沙發就可以活一個月！」但如今進入高房價時代，傢俱業者也引進AI系統，建立新的營銷模式，台中業者月砸70萬元承租1800坪空間，打造線上下單、線下體驗的模式，搶食傢俱業1600億元的大餅。

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悍家居集團過去主攻企業大型採購，10年經營下來共有5萬筆各式傢俱的資料庫，悍家居集團韓介仁說：「傢俱業3大管銷，包含請業務的佣金管銷、場地租金、庫存裝潢等重資本，對傢俱生態鏈來說相當沉重。」

悍家居集團推出線上平台，透過實體場景與大數據媒合，如看中一張椅子，在系統上就可以推薦相關、相似風格的其他傢俱，如桌面、地毯等，對消費者來說，相當省時。





▲台中業者月砸70萬元承租1800坪空間，搶食傢俱業1600億元的大餅。（圖／記者陳筱惠攝）

據統計，傢俱市場包含軟裝、網購、實體通路，估計營業額達到1600億元，韓介仁說：「我們目標5％，以80億元營業額為推進，根據計算台灣家庭8年換一次傢俱，等於每年都有95萬戶產生需求的家庭，當然傢俱可大可小，但我們持有大數據的產業報告，對未來的市場就會相對有力道。」

韓介仁說：「過去賣一張沙發就可以活一個月的時代已經過去了，現在要比價，在傳統家具行銷上絕對虧錢，隨著AI爆發後，平台與銷售的開發進度、成本大幅下降，跟上AI浪潮採購的家具，更可以用市價8折入手。」

對此，豪宅御用設計師夏利設計許盛鑫坦言：「AI浪潮下設計成本降低，但人力成本反而抬高，AI確實可以輔助設計師判斷整體美感時，給出非常快速的經驗。」

不論是商空還是住宅，許盛鑫透露：「一秒選品與過去要閱讀10本期刊搭配傢俱，在時間成本上就相對節省許多，也讓設計師能花時間在追求更多、更極致的美感。」

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