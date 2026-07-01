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買廠房必看！專家曝2026企業選址3大前期規劃　北台灣4大指標亮點區域一次看

▲▼ 北士科 。（圖／記者項瀚攝）

▲2026年企業投資與擴廠需求持續，醒購置廠房前必須做好全面性評估。（圖／資料照）

房產中心／綜合報導

隨著全球科技產業鏈持續重組，2026年企業購置廠房與擴廠的需求依據強勁。然而，買廠房不僅是單純的資金投入，更攸關未來十年的營運成本與競爭力。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，企業在決定出手前，務必從「財務預算」、「營運需求」與「法規檢核」三大前期規劃做起，並精準掌握選址策略，才能在降低法規風險的同時，避開隱藏的成本陷阱。

企業買廠房前　缺一不可的「3大前期規劃」

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在投入大量資金前，周詳的規劃能為企業打下穩健基礎。住商不動產建議企業應從以下三大核心進行審評：

1. 精準的財務預算規劃

除了土地與建物的購置價格外，企業必須評估自有資金比例與銀行貸款額度。此外，契稅、印花稅、地政規費、不動產經紀服務費及法律顧問費等「一次性交易費用」常被忽略。若是購買舊廠房，還需追加結構補強、管線更新等費用；長期持有則有每年固定的地價稅、房屋稅及維護成本。

2. 確認廠房實際營運需求

包含生產線、倉儲、研發實驗室與辦公區所需面積，格局是否方正會直接影響產線空間利用效率。硬體規格上，必須確認「樓板承重」是否足以支撐重型機具（若科技精密設備商事後補強，成本極高），並留意天車運行所需的廠房高度、電力容量（高壓工業用電申請）及水源品質。

3. 嚴格檢核是否遵循法規

簽約前應向地方政府申請土地使用分區證明，確認是否為合法的「都市計畫內工業區」或「非都市土地之丁種建築用地」。同時，須請消防專業技師評估消防設備是否符合《各類場所消防安全設備設置標準》，並確認特定規模的開發案是否符合最新《環境影響評估法》規範。

影響營運關鍵！廠房選址的5大黃金重點

地點決定物流與人力成本，住商不動產彙整出選址時不可不知的5大重點：

• 產業聚落與供應鏈效益： 鄰近上下游協力廠商，能大幅縮短原物料取得與產品交付時間，降低運輸與庫存成本。

• 交通運輸與物流動線： 應鄰近主要國道、快速道路、港口或機場；且廠區周邊道路寬度必須足夠讓大型貨櫃車與聯結車順利通行、迴轉。

• 勞動力供給與生活機能： 評估當地勞工技能水平是否相符，周邊餐飲、住宿、醫療等生活機能，更是吸引與留住人才的關鍵。

• 基礎環境設施配置： 許多地區電網已不堪負荷，若需向台電申請升級變電設施，前置時間可能長達36個月以上；另外也需確認工業專用排水管道是否合規。

• 成本效益與地方政策： 可留意政府針對特定園區提供的租稅減免或投資獎勵，並選擇具增值潛力的地點，讓廠房兼具資產生產與投資價值。

專家傳授！如何避免踩到選址「三大雷區」

許多企業在買廠房時，常因忽略細節而踩雷，住商不動產提醒應特別注意：

• 土地與建物合法性陷阱： 常見建物合法但「使用執照」登載為倉庫或辦公室，實際卻做工廠生產，這已違反《建築法》，一經查獲將被勒令停工。【專家解方】務必調閱最新的「土地登記謄本」、「地籍圖謄本」、「土地使用分區證明」與「建物使用執照」進行交叉比對。

• 潛在隱藏成本風險： 簽約後才發現電力契約容量不足，事後向台電申請高壓電將嚴重拖延營運時程。【專家解方】應在基礎設施預先勘查階段，主動聯繫台電查詢供電能力，並確認現場廢水排放是否能接入工業區專用污水下水道。

• 周邊環境與鄰里關係： 若廠址緊鄰「濕地保育區」或「自來水水質水量保護區」，開發行為將面臨嚴格審查或環團抗議。【專家解方】可透過內政部國土測繪中心、農業部生物多樣性研究所等官方網站，查詢是否位於環境敏感區域。

2026年北台灣「4大指標亮點區域」推薦

針對想佈局北部的企業，2026年以下四個區域因具備極佳的產業效益，成為市場矚目的指標：

一、 林口 AI+ 智慧園區（新北國際AI+智慧園區） 迎來完工營運元年，全球半導體設備龍頭ASML（艾司摩爾）北台灣大型基地預計於今年完工啟用，帶動設備供應鏈群聚。園區距離桃園機場與八里台北港皆在30分鐘車程內，並串聯華亞科與林口新創園區，微軟、NVIDIA皆在此佈局，適合半導體設備商與AI伺服器零組件廠商。

二、 新北產業園區（五股/新莊） 雖然開發較早，但已成功轉型為「立體化」高附加價值產業鏈。區內地價已突破每坪130萬元，老廠改建智慧廠辦立體化風潮正熱。擁有成熟的電子零組件與精密加工供應鏈，加上機場捷運A3站可「預辦登機」，相當適合上市櫃公司設立全球研發總部。

三、 新店寶高智慧產業園區（一、二期） 新北市政府全力打造的智慧城市示範區，第二期於2026年正式投入市場。目前已有鴻海（電動車研發）、華電聯網等大廠進駐，重點發展AI、5G、智慧電聯車與低軌衛星應用。因緊鄰新店成熟商圈，對吸引台北市高階研發人才極具競爭力。

四、 台北東區門戶與北士科 台北市內則聚焦研發與創新。南港軟體園區擁有1,600坪的「新創旗艦基地」，成為國際AI軟體公司來台首選；而「北投士林科技園區（北士科）」坐擁科技廊帶與醫療學研資源，自輝達（NVIDIA）宣布設點後，周邊預售案近半年出現約2%至5%漲幅，成交均價已站上百萬元。

企業買廠房　常見5大QA免踩雷

Q1：選址最重要的是什麼？ 住商不動產表示： 不能只看價格，應從生產效率、物流效率、招工條件與擴張彈性全面評估。便宜但偏遠的廠房，後續的交通、招工與物流損失可能更高。

Q2：為何一定要先確認土地使用與法規限制？ 住商不動產表示： 因為並非每塊地都能合法做工業用途。若忽略法規產權盡職調查，事後可能無法順利設廠或面臨違規勒令停工風險。

Q3：除了建物本身，硬體還要看哪些基礎條件？ 住商不動產表示： 必須同步檢查電力容量是否足夠支撐機台、給排水系統是否符合製程、地坪載重是否承受重型設備，以及卸貨區與道路動線是否方便大貨車進出。

Q4：前期規劃為什麼要把未來擴廠一起考慮？ 住商不動產表示： 廠房要能支撐企業未來3到10年以上的成長。若只看當下，未來訂單增加時可能面臨空間不足，增加重新搬遷或追加高額改建的重複投資成本。

Q5：如何評估整體持有成本，而非只看成交價？ 住商不動產表示： 真正的總持有成本包含整修費、設備搬遷機電增設、消防改善、稅務，甚至是轉廠停工造成的時間成本。建議建立完整的投資回收模型，才能精準判斷投資效益。

徐佳馨最後提醒，企業買廠房是一項長期的戰略投資，建議委託專業、有豐富商用不動產經驗的經紀業團隊進行產權與法規的查核，避開隱藏的鄰里與環境敏感區陷阱，才能真正為企業開創黃金十年。

►看更多企業買廠房選址與前期規劃建議

關鍵字：企業廠房住商

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