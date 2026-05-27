建築用地是什麼？甲乙丙丁 4種建地法規、優缺點及限制一次看！

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在不動產交易與土地開發領域，「建築用地」的分類直接決定了土地的開發價值與用途。為了協助讀者快速釐清法規差異，本文彙整了非都市計畫區中甲、乙、丙、丁四種建地的完整資訊。

一、建築用地的基本定義



我國根據土地發展需求，將土地分為「都市用地」、「非都市用地」與「未編定土地」：

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•都市用地：多數經都市計畫劃定為可建築用地，如住宅、商業或工業用地 。

•非都市用地：此類建築用地細分為甲、乙、丙、丁四種，在容積率、建蔽率及容許用途上各有嚴格限制 。

二、甲乙丙丁 4種建築用地差異比較表

根據《非都市土地使用管制規則》，各類建地的法律定義與開發限制如下表所示 ：

三、為什麼土地地目區分如此複雜？

土地分類管理的核心意義在於確保資源的最佳化配置與社會利益：

•資源合理分配：將土地分配至最適合的用途，避免低效使用與資源浪費。

•確保城市規劃：使土地開發符合法規，滿足不同層次的人民需求。

•維護公共利益：透過分區限制，保護自然環境、農業權益及居民生活品質。

•管理開發秩序：明確開發限制，有助於維持城市發展的穩定與公共安全。

四、誰適合購買這類土地？專家分析建議

針對不同的使用需求，住商不動產專家指出，每種地目都有其對應的理想對象：

1、甲種建築用地：適合希望遠離市區喧囂，追求低密度居住品質的家庭或獨棟別墅開發。

2、乙種建築用地：主要分佈於鄉村，適合從事農漁牧相關產業並需就近居住者。

3、丙種建築用地：環境宜人，是觀光業者開設景觀餐廳、民宿或咖啡廳的首選。

4、丁種建築用地：提供工業主合法生產空間，其較低的價格亦能減輕設廠成本壓力。

住商不動產提醒，尋找合適土地或辦理地目變更過程耗時費力，需通曉複雜法規並具備談判技巧，建議諮詢具專業知識的團隊以規避風險。

看更多連結：

查待售建地 - 住商不動產官方網站

※本文主要參考資料來源為「全國法規資料庫－非都市土地使用管制規則」，如有差異以官方最新公告為準。

