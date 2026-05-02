北市2大天龍國對決！　天母每坪房價「竟輸20萬」

▲天母vs.民生社區！觀察兩區房價，「天母商圈」大樓每坪均價僅82.8萬元，竟輸了近20萬元。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

北市2大「天龍國」天母vs.民生社區！觀察兩區房價，「天母商圈」大樓每坪均價僅82.8萬元，竟輸了近20萬元。不過觀察，天母東西路以南的「新天母」，房價水準就與民生社區差不多。

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近日網友們把台北市2大「天龍國」做比較，分別是天母、民生社區。這兩區都是頗自成一格的區域，且都沒有捷運、在地人認同度高，不少地方都頗為相似。

觀察兩區的房價表現，據《樂居網》資料，民生社區近1年電梯大樓每坪均價100.2萬元、天母商圈則為82.8萬元。另外，觀察新建案均價，民生社區134.5萬元、天母商圈109.8萬元。

不過進一步觀察，《樂居網》將天母分為天母商圈、新天母。天母商圈為天母東西路以北，而天母東西路以南的新天母房價較高，大樓每坪均價95.8萬元、新案每坪均價127萬元，就與民生社區差不多水準了。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「天母行政區為士林區，並緊鄰北投區，距離台北市中心較遠，而民生社區為松山區，距離敦化北路、南京東路都不遠，以同心圓的地段條件概念來看，民生社區價格確實略高一些。」

曾敬德表示：「天母的大樓、華廈電梯產品，不乏屋齡超過40年的物件，且天母為著名的富人區，坪數規劃都不小，自然拉低成交單價。而民生社區有一些小坪數老大樓，甚至是套房格局，成交單價自然衝高。」

此外，曾敬德補充：「天母有不少超級豪宅物件，成交單價都超越民生社區，舉例來說『華固天鑄』成交單價飆破200萬元，但這類豪宅鮮少交易。」

▲民生社區由於街廓方正，綠蔭覆蓋率多，環境舒適。（圖／ET資料照）

新案方面，《住展雜誌》發言人陳炳辰表示：「民生社區案量稀缺，以指標都更案中工系列來說，單價已逼近140萬元。而天母未來有幾場指標案將公開，例如中山北路七段文心建設案等等，整體預售均價預期將拉抬。」

陳炳辰補充：「民生社區採低密度開發，部分區域又限高，因此大樓案不多，反倒有不少老透天別墅，區域環境清幽，住戶們也頗具資金實力，其實不輸給天母。」

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