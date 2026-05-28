資產破億會租屋？他喊「有錢還是買房」：不買就是不夠有錢

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買股租屋、買房自住的話題，經常在網路上吵翻。就有一名網友表示，最近看到台灣高資產客戶數據後，不禁好奇，真正資產破億的人，究竟有多少會堅持不買房、每月轉帳房租給房東？他直言，若真的靠股票賺到身價破億，最後多半還是會買房，「說不會買的，就是你還不夠有錢」，引發兩派論戰。

原PO在PTT的home-sale板發文「好了啦，到底有幾個破億資產的租房的？」文中表示，覺得板上一直討論買股還是買房很無聊，想買房、想租房都是個人選擇，但不需要一直上來吵，也不必強調租房能極大化資金投入股市。

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他提到，日前公布台灣有2.3萬名資產破億者，便好奇這些人裡面，有多少人堅持租房沒買房？又有多少人是自己和配偶名下0房，每月付房租，還可能遇到房東收回房子只好搬家？原PO認為，這群人名下0房、仍在租屋的比例不到5%，「你真的是股神爆賺後還是會買房啦。」

貼文掀起討論，有人認同表示，「我周圍的，沒有」、「買房和租房生活品質差那麼多，光是裝潢就差多少了，有錢人不可能不買房」、「高資產實在不可能沒有房，我猜可能只有1%沒有買房還在租房」、「富人有房，不代表有房的是富人；窮人買不起房，但不代表沒房就是窮人好嗎。」

不過也有網友不以為然，「人家房股配置多少？馬斯克就沒房子，貝佐斯名下不動產占總財富應該也不到1%」、「一堆企業大老闆、高官都租房啊」、「買房現階段來說就不是好的投資，沒破億真的不用買房。」「有房不代表要一直交易房地產來獲利，這才是重點吧」、「數字太少我問題，買房如果要動用到5%以上資金不如不買。」