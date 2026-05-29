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月入8萬不買房！她列「4原因」曝晚年計畫：老了住養老院

▲▼雅房,租屋,房間。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO好奇不買房的人，老了以後怎麼打算？（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文感嘆台灣房價高，雖然月收入達8萬元，依然不敢買房。她詢問周遭不買房的朋友後發現，除了家裡有房產的人之外，少數人規劃晚年入住養老院。她對此深感認同，並列出四點原因，認為這是最實際且最不麻煩別人的選擇。貼文曝光後，引發討論。

憂心買房會壓縮生活品質

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這名女網友在Dcard上，以「不買房子的你，老了如何打算？」為標題發文。原PO列出不買房的首要原因，認為若年輕時全靠自己努力買房，勢必得大幅壓縮生活品質，在最能享受的年紀無法出國玩樂，等老了，有錢也沒體力了。此外她也精算，就算未來住養老院每個月需要負擔7、8萬元的開銷，但至少不用現在就一口氣拿出3、400萬的頭期款。

▲▼租屋,買房,套房,房間。（示意圖／Pixabay）

不婚不生，不願留房產給家人

原PO接著指出，身為不婚不生族，若買了房子，死後也不知道能留給誰，並坦言自己從無到有都是靠自己打拚，實在不想將房產平白無故送給家裡的任何人。最後她也強調，若未來真的病到無法生活自理，她不想麻煩另一半或家人照顧，寧可選擇「付錢了事」。列出種種現實考量後，她也發文好奇詢問其他不打算買房的網友，未來老了都有何打算？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我準備好厚紙板，去火車站擠一擠，擔心競爭激烈」、「準備去住養老院，有房子也是去住養老院」、「租房就夠了」。

也有網友說，「大家都知道買房辛苦，就跟知道買車是賠錢貨一樣，但是買房後的安定感跟有自己家的『感覺』真的很滿足，所以我也是為了這個『感覺』加入房貸一族，下班的心情都不一樣了」、「你月薪8萬收入算不錯，你可以去鄉下買房子，鄉下的房子會比較便宜又大，不要氣餒，加油」、「買小一點的，套房，400萬的那種，反正一個人也不需要2+1房」。

關鍵字：買房養老院Dcard

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