聽信「屋主先整理」可以入住　買家少做一事多噴50萬

▲中古屋，示意圖非本文事發地。（圖／記者姜國輝攝）

記者葉國吏／綜合報導

買房前為了省下幾千元的驗屋費，入住後才發現隱藏的管線早已全壞，結果最後多花50萬元。

臉書粉專「Cosmo房產教練」分享一起案例，一位男子承翰（化名）在新北買下 28 年中古公寓，當初看上格局方正且離捷運站近，加上房仲強調屋主有整理過可直接入住，最後決定在沒驗屋的情況下就直接入住，這決定最後讓他多噴了50萬元。

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文中表示，交屋後第一個月看似一切正常，直到第二個月樓下鄰居找上門反映天花板起泡漏水，承翰才驚覺大事不妙。雖然自家地板與浴室表面乾爽，但水電師傅檢查後直言是看不到的「暗管」出問題。管線老化並非一兩天的事，只是剛好在入住後徹底爆發，這類看不到的隱形危機，正是中古屋交易過程中最容易讓人大失血的陷阱。

▲中古屋示意圖。（圖／pixabay）

暗管滲漏維修代價高昂

由於維修管線需要敲掉磁磚、重新施作防水層，甚至得負責修復鄰居受損的天花板，加上施工期間全家外宿的費用，總計支出接近 50 萬元。承翰感嘆，並非不能接受老屋修繕，而是無法接受在完全不知情的情況下承擔風險。買家若在出價前就掌握屋況瑕疵，就能將修繕成本納入議價範圍，甚至評估是否值得購入，而非事後被迫買單。

專家表示，許多買方挑選中古屋時常被漂亮的牆面、新鋪的地板或亮麗的廚衛吸引，卻忽略這些表面裝修最容易遮掩問題。建議看屋應鎖定浴室外牆、窗框牆角有無局部發黃或油漆浮起，並檢查排水速度與異味。此外，了解樓下鄰居是否曾反映滲水，以及釐清屋主所謂的「整理」究竟是表面油漆還是管線更新，才能避免被模糊字眼誤導。