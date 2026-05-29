台北租屋鬼故事？他打開落地窗「直接落地」　網驚：開錯門就下去

▲網友分享租屋廣告，驚見落地窗外無任何防護。（圖／截自591租屋網）

記者王麗琴／綜合報導

對北漂族來說，能求得一處價格合理且交通方便的租屋處，有時也要看運氣。就有一名網友為找尋住處，在租屋網站搜尋時，意外發現一間在捷運站附近的套房，房東在有限空間內隔出一間浴室和流理台，屋內還有大片落地窗，採光十分好，不過仔細一看，落地窗外竟無任何平台，「直接落地」的格局讓發文者直呼根本是「租屋鬼故事」。

原PO在threads上以「台北租屋鬼故事」為題，分享一間位於大安區、距捷運站走路僅需5分鐘的租屋廣告。從他分享的照片可見，套房內配備齊全，床舖桌椅、兩大衣櫃和置物櫃，還有冰箱、流理台和洗衣機、浴廁等，還有一大片落地窗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過仔細一看，衛浴被塞在房間一角，其他家電則是塞在浴室旁的角落，且原本應該是實體的牆壁，竟變成了兩大片落地窗，令人傻眼的是，窗外竟無任何欄杆或平台，落地窗一開就直接掉落，感覺相當危險，讓原PO忍不住吐槽，「採光佳原來是這樣來的，就算有遮光簾還是很沒有安全感吧。」

▲原PO吐槽「採光佳原來是這樣來的」。（圖／截自591租屋網）

貼文一出網友也相當傻眼，「那個落地窗是打開直接落地嗎」、「這落地窗是真的很落地了⋯」、「重新定義落地窗」、「晚上上廁所開錯門就下去了」、「為什麼台北的房東都喜歡把自己的房子搞得跟鬼屋一樣」、「那個落地窗是讓你直接降落到一樓嗎」、「這個落地窗...抱歉我笑了 」、「落地窗的區域好奇怪…原本是違建部分被拆除嗎」。

有人則無奈表示，「房東想賺錢，又不想花太多成本裝潢，硬要搞的結果」、「感覺像是不要的一些二手傢俱堆在一起」、「陽台外推成這樣，可以檢舉了」、「我也懷疑是擴出去，不然不可能一面牆用成這樣，怕承受重量」。