全美最貴？　洛杉磯超級豪宅上市要價125億

▲洛杉磯高級住宅區貝萊爾（Bel-Air）的超級豪宅近期掛牌上市 。（圖／翻攝自redfin）

記者詹雅婷／綜合報導

美國洛杉磯高級住宅區貝萊爾（Bel-Air）超級豪宅近期掛牌上市，開價高達4億美元（約新台幣125億元），內部不僅擁有39間臥室與59間衛浴，若最終成功以此金額成交，將刷新美國史上最昂貴住宅銷售紀錄，超越2019年在紐約2.38億美元豪華公寓。

洛杉磯時報報導，這座莊園隸屬於卡達王室阿勒薩尼家族（Al-Thanis），當初是在2010年以3500萬美元購入空地，隨後展開多年超級工程，投入約4.3億美元才打造出這座超級豪宅。

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莊園在2018年完工，主建築有23間臥室，獨立客用建築則有16間臥房，且內部設施齊全，包括電影院、網球場、多個游泳池等。房地產經紀人哈里斯（Jack Harris）透露，屋主當年目標就是建造「洛杉磯有史以來最好的房子」。

至於為何在重金改建之後決定轉手，哈里斯說明，他們並沒有像預期那樣充分使用這處房產。目前已有多名潛在買家有興趣來詢問，但至於這間超級豪宅是否能賣到4億美元或是接近此價格，目前不得而知。

南加州過去曾有數起房產喊出天價開賣後未能如願的案例，例如貝萊爾則有一間豪宅最初標價 5 億美元，但最終拍賣價格只剩1.41億美元。