都更難！　建商揭最強整合術：讓地主說服地主

▲台北市屋齡30年以上住宅達67萬3357宅，比例達到73.8%。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

台北市老屋比例破7成！近年受到營建成本難控制，都更案可說是越來越難做，且整合困難的老問題依舊。建商業者分享，要順利成案，得把最真實的狀況傳達，並客觀分析，「最好做到讓地主去說服地主，這是最高招的。」

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台北市老屋眾多，據統計平均屋齡達39.1年，且屋齡30年以上住宅達67萬3357宅，比例達到73.8%，為全台冠軍，也因此都更重建一直都是台北市要面臨的重要課題。

然而都更整合不易，一個案子往往耗時10年起跳，加上現在營建成本難抓，讓都更案越來越難做。連雲建設總經理蔡漢霖直言：「都更案的利潤，算下來真的頗低。」

愛山林建設總經理張境在表示：「營建成本波動大，且在大通膨的環境下，成本呈上升趨勢，而都更案建商僅分回部分的房子，但幫地主興建的部分成本依舊被漲到，都更真的難做。」

品陽建設總經理陳文謙表示：「都更案雖然難做，但近年有稍微『好談一些』，主要有3大原因。首先就是，確實越來越多建商不想做這塊，競爭者變少；第二地主對於都更的知識越來越完整，認知到漫天喊條件是沒用的；第三就是隨房屋更為老舊，加上大地震，越來越多地主意識到『真的該都更了』。」

陳文謙接著表示：「即便如此，都更整合還是相當困難，要在分配條件上讓利、把產品規劃做好，此外也一定要展現真誠，把最真實的狀況傳達，並客觀理性分析，若能做到『讓地主去說服地主』是最好的。」

陳文謙分享過去經手的個案「品陽大苑」，位於中正區三元街。他說：「當初這塊基地有一棟7層華廈卡在邊邊，我們就告訴這21戶地主，以你們的基地條件來看，未來若獨自重建，容積根本用不完，非常可惜，甚至只能蓋地上4層。」

之後，陳文謙表示：「這棟華廈地主們聽完後，自行快速整合，難免還是有1、2戶不同意戶，但地主鄰居們都會去積極溝通說服，最後在短短幾週後就併入基地，一同都更。」

觀察品陽建設在台北市的都更布局，近期已在羅斯福路六段推出新案「上陽羅斯福」，基地面積362坪，0地主戶。該案緊鄰捷運景美站，每坪開價120~125萬元，據了解銷售反應佳。此外，在大同區、中正區都各自有規模900多坪的都更案整合中。

▲品陽建築團隊-上陽建設在景美推出「上陽羅斯福」，銷售反應佳。（圖／記者項瀚攝）

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