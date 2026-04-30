左營房價鬆動？　新案時隔18個月重見「30萬地板價」

▲根據實登，左營2月有預售案單價最低為30.67萬元，再度重返30萬元地板價。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

俗話說「沒有賣不掉的房子，只有賣不掉的價格。」受央行信用管制影響，房市買氣直落，開始有建案價格出現鬆動，根據實登，左營有預售案單價最低為30.67萬元，時隔18個月，再度重返30萬元地板價。

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左營向來是高雄房市領頭羊，坐擁高鐵、百貨商圈及台積電效應，房價一路飆漲。2024年更有預售案位於高鐵後站，創下每坪68.06萬元的紀錄，至今仍是區域天花板。

根據實價登錄揭露，若扣除地上權、含裝潢等特殊產品，左營2月有預售案2樓戶、26.38坪，以總價809萬元成交，換算單價30.67萬元，是左營近期預售最低單價，也是左營區時隔18個月，房價再度回到30萬元地板價，實登一出被在地人直呼：「便宜治百病！」該案位於左營大路，社區總戶數273戶，目前已揭露24筆成交，單價落在30.67~39.22萬元之間。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，目前左營預售均價約34萬元，30萬元明顯低於區域行情，等於是建商直接讓利，價格落差自然引發市場討論。

不過謝哲耀直言，價格偏低主因在於地段加上低樓層，該案位於左營舊城區，屬於早期發展生活圈，整體都市環境較為老舊，對外地置產客吸引力不足，客源多侷限為當地自住客，「在目前市場觀望氣氛濃厚下，建商為了衝量，價格自然會出現鬆動空間。」

▲目前左營預售均價約34萬元，30萬元明顯低於區域行情，等於是建商直接讓利。（圖／翻攝自實價登錄官網）

雖然舊部落環境不如重劃區整齊，但該點位距離漢神巨蛋、台積電廠區約10分鐘車程，生活機能具一定優勢。謝哲耀說：「隨著投資客退場、貸款條件收緊，區域買盤回歸自住需求，房價也回落至在地客較能負擔的水位，讓地板價再度浮現。」

高雄市市調協會理事長蔡博丞分析，左營房市並非全面崩跌，便宜背後也反映區段與樓層條件差異，由於現階段地價幾乎沒降，加上營建成本持續攀升，包括原物料、人工及土方費用全面上漲，地上15樓新案的新成本已逼近單坪20萬元。蔡博丞說：「未來新成本個案要再大幅讓利並不容易，低價案多半仍會回到樓層、地段或銷售策略等個別條件，出現個案表現。」

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