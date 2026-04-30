ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

左營房價鬆動？　新案時隔18個月重見「30萬地板價」

▲▼ 左營大路,左營,舊城區, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據實登，左營2月有預售案單價最低為30.67萬元，再度重返30萬元地板價。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

俗話說「沒有賣不掉的房子，只有賣不掉的價格。」受央行信用管制影響，房市買氣直落，開始有建案價格出現鬆動，根據實登，左營有預售案單價最低為30.67萬元，時隔18個月，再度重返30萬元地板價。

《地產詹哥老實說》EP307／交屋海嘯來了！2028年前迎36萬戶　內行：抓穩議價黃金期

[廣告]請繼續往下閱讀...

左營向來是高雄房市領頭羊，坐擁高鐵、百貨商圈及台積電效應，房價一路飆漲。2024年更有預售案位於高鐵後站，創下每坪68.06萬元的紀錄，至今仍是區域天花板。

根據實價登錄揭露，若扣除地上權、含裝潢等特殊產品，左營2月有預售案2樓戶、26.38坪，以總價809萬元成交，換算單價30.67萬元，是左營近期預售最低單價，也是左營區時隔18個月，房價再度回到30萬元地板價，實登一出被在地人直呼：「便宜治百病！」該案位於左營大路，社區總戶數273戶，目前已揭露24筆成交，單價落在30.67~39.22萬元之間。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，目前左營預售均價約34萬元，30萬元明顯低於區域行情，等於是建商直接讓利，價格落差自然引發市場討論。

不過謝哲耀直言，價格偏低主因在於地段加上低樓層，該案位於左營舊城區，屬於早期發展生活圈，整體都市環境較為老舊，對外地置產客吸引力不足，客源多侷限為當地自住客，「在目前市場觀望氣氛濃厚下，建商為了衝量，價格自然會出現鬆動空間。」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲目前左營預售均價約34萬元，30萬元明顯低於區域行情，等於是建商直接讓利。（圖／翻攝自實價登錄官網）

雖然舊部落環境不如重劃區整齊，但該點位距離漢神巨蛋、台積電廠區約10分鐘車程，生活機能具一定優勢。謝哲耀說：「隨著投資客退場、貸款條件收緊，區域買盤回歸自住需求，房價也回落至在地客較能負擔的水位，讓地板價再度浮現。」

高雄市市調協會理事長蔡博丞分析，左營房市並非全面崩跌，便宜背後也反映區段與樓層條件差異，由於現階段地價幾乎沒降，加上營建成本持續攀升，包括原物料、人工及土方費用全面上漲，地上15樓新案的新成本已逼近單坪20萬元。蔡博丞說：「未來新成本個案要再大幅讓利並不容易，低價案多半仍會回到樓層、地段或銷售策略等個別條件，出現個案表現。」

《地產詹哥老實說》EP307／交屋海嘯來了！2028年前迎36萬戶　內行：抓穩議價黃金期

關鍵字：高雄房市左營房價預售屋信用管制建案價格讓利

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

小套房升級「10年內電梯3房」　宜蘭市房仲：雙北通勤客增

宜蘭市房市具備明確支撐力，即使市場交易量萎縮，價格仍維持相對穩定。在地房仲表示，宜蘭市買盤以自住需求為主，包括在地小家庭、退休換屋族，以及宜蘭縣其他鄉鎮移入市區的客戶。此外，近年雙北通勤族比例提升，對他們來說，北市1間小套房換宜蘭市1間10年內電梯3房，CP值高。

28分鐘前

知名燈飾品牌搬遷「從獨棟縮回2樓」　一查竟是隱藏版地主

知名燈飾業者新開僅4年又即將搬遷，原店面立刻開出每月54.5萬元招租，經查，原店面房東就是該燈飾品牌，而即將開幕的新店面，則同樣是關係企業。意外揭露燈飾業者竟是「隱藏版地產大亨」。

1小時前

左營房價鬆動？　新案時隔18個月重見「30萬地板價」

俗話說「沒有賣不掉的房子，只有賣不掉的價格。」受央行信用管制影響，房市買氣直落，開始有建案價格出現鬆動，根據實登，左營出現預售案單價最低為30.67萬元，時隔18個月，再度重返30萬元地板價。

2小時前

客廳裝潢新寵！日本瘋買「電動麻將桌」　網讚：全家感情變更好

過去給人負面印象的麻將，在日本「令和時代」迎來了前所未有的翻身熱潮。隨著職業麻將聯賽「M League」的成功推廣，這股旋風也吹進一般家庭，帶動家用全自動麻將桌銷量暴增。儘管一台售價高達20萬日圓（約台幣4.2萬元），仍成為許多孩子心中最渴望收到的禮物，甚至有家長將其視為現代版的「紅白機」，成為跨世代溝通的重要工具。

2小時前

水湳核心2219坪地標卡位！「亞昕THE ARC」攜手Aedas打造世界級住宅

台中的城市版圖正經歷一場劇烈位移，跟著擁有資深財經主播背景的《ET即賞屋》主持人劉姿麟的腳步，站在台中科學園區的門戶，眼前是台積電最新啟動的1.4奈米廠計畫。劉姿麟指出，這座工廠的背後隱含著巨大的經濟能量，預計在2028年能創造高達5,000億元的年營業額，並帶來4,500個高薪工作職缺。

2小時前

都更難！　建商揭最強整合術：讓地主說服地主

台北市老屋比例破7成！近年受到營建成本難控制，都更案可說是越來越難做，且整合困難的老問題依舊。建商業者分享，要順利成案，得把最真實的狀況傳達，並客觀分析，「最好做到讓地主去說服地主，這是最高招的。」

3小時前

北市預售屋均價跌3%　新北飆漲14.6%、桃園增10.3%

房市研究機構《住展雜誌》統計北北桃近兩年住宅預售市場價格變化，顯示台北市房價小幅回落，而新北市與桃園市則出現明顯上揚。

17小時前

不靠建商！板橋「富豪社區」海砂屋自主都更　容積紅利多拿15%

新北市板橋區「富豪社區」於2019年被鑑定為海砂屋，因遲遲等不到建商進場，住戶決定採取自主都更方式重建，透過市府專案輔導，歷經多年的整合於23日正式動土開工，未來將興建3棟地上15至19層、地下4層的住商混合大樓，總戶數約206戶，預計2029年底完工。

18小時前

媽突討薪資單喊「在老家買房」　女列開銷壓力大

買房本該是喜事，卻成了馬來西亞吉隆坡遊子的沉重枷鎖。一名離鄉工作7年的女子透露，平時不太常聯絡的母親最近頻頻向她索取薪資單，說是要在家鄉購買全家人的第一間房，要用她的薪資單協助申請房貸，這讓自身財務狀況不寬裕的她感到不安，陷入親情牽絆與財務風險的兩難境地。

19小時前

出國玩7天「會想多住幾間飯店？」　一票答案有共識：超爽

如果出國玩好幾天，會為了配合行程或是體驗不同的住宿環境，而不斷換飯店？還是會同一間住到底？近日就有網友好奇拋問，有沒有人是出國7天、8天，但從頭到尾都只住在「同一間飯店」的呢？貼文曝光後，引起網友熱議。

19小時前

【偶不同意！】阿金在家適應穿鞋子走路　貓貓第一個不接受XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

中正交流道下「整排中古車行」團..

出國玩7天「會想多住幾間飯店？..

指標社區跌回2字頭　「初代橋頭..

武廟商圈「無主透天」欠稅淪法拍..

台中5年出生率慘跌3成！　內行..

老房自砍135萬售出　買家控多..

離台積電最近！88億都更案簽約..

「漁業大亨家族」陷財務風暴　美..

他住3千萬社區　曝停車場「都平..

海線建商爆周轉不靈全面停工　新..

ETtoday房產雲

最新新聞more

小套房升級「10年內電梯3房」..

知名燈飾品牌搬遷「從獨棟縮回2..

左營房價鬆動？　新案時隔18個..

客廳裝潢新寵　日本瘋買「電動麻..

「亞昕THE ARC」攜手Ae..

都更難！　建商揭最強整合術：讓..

北市預售房價下修　新北桃園雙位..

不靠建商！板橋「富豪社區」海砂..

女離家工作7年　媽突討薪資單喊..

出國玩7天「會想多住幾間飯店？..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366