知名燈飾品牌搬遷「從獨棟縮回2樓」　一查竟是隱藏版地主

▲位於單元二的知名燈飾業者華燈市旗艦店即將搬遷，原店面立刻開出54.5萬元月租高調招租。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

知名燈飾業者新開僅4年又即將搬遷，原店面立刻開出每月54.5萬元招租，經查，原店面房東就是該燈飾品牌，而即將開幕的新店面，則同樣是關係企業。意外揭露燈飾業者竟是「隱藏版地產大亨」。

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知名燈飾業者「華燈市」旗艦店4年再度搬家，耐人尋味的是，這家燈飾通路2022年5月才從市政路搬遷至南屯區龍富路四段的獨棟門市，如今2026年5月又要再度遷址，且新址不再是獨棟店面，而是160公尺外永春路19號的2樓空間，搬遷模式從「整棟落地」轉為「2樓上經營」。

進一步檢視原龍富路店面在《591租屋網》的招租資訊，月租金開出54.5萬元，押金2個月，使用坪數279坪，整棟4層樓，權狀坪數327坪，管理費每月2.4萬元，最短租期5年。店面標榜25米超級大面寬、鋼骨結構。「華燈市」也在臉書粉絲頁證實搬遷消息，指出為提供更舒適的看燈空間，將搬到轉角的永春路新址繼續服務。

「華燈市」為燈具與吊扇工廠直營品牌，實際從事燈飾製造與經營超過10數年，全台均有分店。

▲華燈市即將搬遷至160公尺外的樓店2樓，等於轉個彎就到了。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興表示：「大型店面的行銷管控損耗是比較大的，因此在縮小經營的情況下，可以把人力跟所有稅金縮減，調整到可控的狀態。」

拆算原店面開價為單坪價1953元，沈政興說：「龍富路四段的租金單價，大概是在1400~1700元上下，再加上管理費可能會破2000元。以目前的價錢來看，是高過於區段行情。但因為店面面寬有20幾米，能見度是高的。我想應該是想要透過這樣的能見度，來篩選它的租客。」

澤仁不動產簡剴延則認為：「以該店月租金54.5萬元計算，年租金收入即超過650萬元，相較於門市需承擔人事、庫存、裝潢折舊與景氣波動等風險，單純收租反而結構單純、報酬可預期。」

簡剴延說：「在當前零售市場競爭激烈、實體通路壓力升高的環境下，能同時握有資產與現金流的業者，反而更有調整空間，也讓『回歸當房東』這件事，看起來比『開店做生意』還來得穩健且划算。」

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▲在當前零售市場競爭激烈、實體通路壓力升高的環境下，回歸當房東反而結構單純、報酬可預期。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）