台泥5,800坪城市綠洲啟動！專家點名下一波房價爆發核心

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房產中心／綜合報導

台北市信義計畫區長年被視為台灣城市繁華與時尚生活的代表，百貨商場、頂級商辦與國際飯店聚集，形塑出難以取代的都會天際線。然而，隨著核心土地開發逐漸飽和，信義區的下一階段發展，正悄悄往周邊擴張。其中，最受市場關注的指標案之一，便是佔地約5,800坪的台泥信義舊廠區轉型計畫。

該案以「城市綠洲 Tower Urban Oasis, TUO」為定位，預計投入約268億元，規劃於2031年完工。未來將導入頂級商辦、演藝場館、餐飲、書店與公共綠化空間，並以低碳、永續、智慧建築為核心，讓信義區不再只是購物與商辦的代名詞，也將進一步轉向綠意、人文與生活品質並重的新型態城市生活。

從時尚中心到文青綠洲，信義區的質變與量變

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過去提到信義區，多數人想到的是台北101、百貨商圈與夜間霓虹；但未來的信義區，將出現更具呼吸感的生活樣貌。台泥城市綠洲將與國家鐵道博物館、松山文創園區、大巨蛋商圈串聯，形成一條兼具文化、綠意與消費機能的城市軸帶。地產人士指出，若信義計畫區代表台北的時尚與商務能量，台泥開發區則可望補上文化綠洲與永續生活的關鍵拼圖。

翻轉老舊印象，基隆路以東的「起漲點」紅利

這樣的轉變，也讓基隆路以東、忠孝東路以北一帶重新受到市場關注。過去此區因發展較早，市容與建築條件相對成熟；但近年隨著大巨蛋、遠東Garden City、頂級酒店與台泥開發案陸續成形，區域價值開始出現重新定義。品牌建商如國美、潤泰、遠雄、順天等陸續布局，透過都市更新與新案開發，逐步帶動住宅聚落升級。

對購屋族而言，區域開發初期往往是最值得觀察的階段。當大型商辦、商場、藝文設施與公共空間逐步到位，周邊生活機能與城市景觀通常會同步提升。從過去信義計畫區、南港經貿園區的發展經驗來看，重大建設不僅改變區域面貌，也常成為推升資產價值的重要因素。如今台泥城市綠洲啟動，也讓「信義2.0」的輪廓更加清晰。

信義2.0生活圈成形 城市綠洲帶動信義區價值重估

在此軸線上，位於信義生活圈的「國美榕遇」受到自住與置產族群關注。該案鄰近未來台泥智慧辦公園區、大巨蛋、松山文創園區與國家鐵道博物館，具備商務、文化、綠意與娛樂機能的複合優勢。對重視地段潛力與生活品質的客群而言，這類同時享有信義核心外溢價值與相對宜居尺度的住宅產品，具備明確的市場定位。

除了地段條件，品牌力也是購屋者評估資產保值的重要因素。國美機構深耕台北住宅市場多年，向來重視建築美學與施工細節。「國美榕遇」以雙排樹海綠廊設計呼應城市綠意脈絡，建築外觀則延續新古典語彙，透過飛簷線條、立面比例與材質細節，呈現低調而精緻的住宅質感。對買方而言，選擇的不只是坪數與格局，更是品牌、地段與生活氛圍的整體整合。

了解更多「國美榕遇」

賞屋專線：02-2528-5588

接待中心：臺北市信義區松隆路123巷7號旁

建案官網：https://go.hiyes.tw/92qbdg