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莫莉包牆曝光！LV、BV、Loewe排滿櫃　分享從衣櫃爆滿到有序的關鍵

▲莫莉家開箱！收納控無誤，Jellycat多到爆、沙發一坐就廢。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

門一打開，視線很難不被那一整面包包牆吸走。從Louis Vuitton、Loewe、Bottega Veneta、Burberry到Ferragamo、Prada，各式經典與日常包款整齊陳列，依尺寸與使用情境分層排列，色彩與輪廓在櫃體中自然延展，形成一種介於生活與風格之間的節奏感。這面牆，不只是收納空間，更像是一種關於「日常選擇」的展示。

▲▼ 莫莉家開箱！收納控無誤　Jelly Cat多到爆、沙發一坐就廢。（圖／記者姜國輝攝）

▲莫莉整面精品包包牆曝光，從Louis Vuitton、Prada到Loewe等品牌依尺寸與款式分層擺放。（圖／記者姜國輝攝）

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然而這樣的秩序，其實來自一段極為寫實的起點。莫莉笑說，「以前空間不夠的時候，我真的每一兩個月就要清一次，不然完全放不下。」她語氣很真，沒有包裝。那段時間的混亂，反而成為她現在極度講究收納的起點。

轉變發生在她開始重新思考「擁有」這件事之後。她不再追著流行跑，而是慢慢建立屬於自己的單品系統。從情緒購物，轉為有意識的選擇，留下的是可以長時間使用、也願意反覆使用的物件。當「買」變得精準，衣櫃的壓力自然降低，空間也開始回到穩定狀態。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 莫莉將可折疊的軟包統一收納，將空間最大化利用，而帽子以吊掛方式整齊排列，依顏色由深至淺排序，一目瞭然方便拿取。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 。（圖／記者姜國輝攝）

而真正讓空間「活起來」的，是她把收納從整理，進一步變成動線設計。衣物依照穿著頻率與季節厚薄排列，從輕薄長袖一路延伸到厚外套，形成一條順著生活節奏流動的取用路徑。每天出門，不需要思考太多，只要順著這條動線走，搭配就會自然發生。

包款的配置也是同樣邏輯。大型包穩定放在層架底部，中小型包則安排在視線高度，讓最常使用的款式隨手可得。每一只包都有固定位置，也都在「看得到」的範圍內，降低尋找的時間成本，同時也提高使用率。

有些包則改用吊掛方式收納，避免堆疊擠壓造成變形，也釋放出更多層架空間。垂直利用的方式，讓原本有限的櫃體多出餘裕，整體結構也因此更有層次。

▲▼ 莫莉家開箱！收納控無誤　Jelly Cat多到爆、沙發一坐就廢。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 包包吊掛就收納在包櫃旁，依照角色、品牌分類，讓每一件單品都能清楚呈現、快速取用 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 。（圖／記者姜國輝攝）

細節裡，更能看見她對「分類」的執著。抽屜內的吊飾與配件被分格收納，不同品牌、材質與系列各自歸位。不是為了看起來整齊，而是為了讓每一件物品都有被記住的位置。當你知道它在哪裡，就更容易真正使用它。

她也不避諱分享，這一切其實有專業協助。「當初搬家有跟收納師討論，專業的東西就交給專業的。」她說得很輕，但這句話背後，是整體空間從一開始就被正確規劃的關鍵。

從空間角度來看，這不只是收納，而是一種坪效重新分配的過程。當物品被系統化管理，視覺留白自然增加，空間也變得更輕盈。談到最後，她給了一個很簡單的答案。「less is more。」不是少，而是剛剛好。

當物品不再失控，生活開始有秩序，空間也不只是用來堆放東西的地方，而是變成一個可以呼吸、也讓人願意待著的地方。

▲▼ 莫莉家開箱！收納控無誤　Jelly Cat多到爆、沙發一坐就廢。（圖／記者姜國輝攝）

▲ 莫莉從過去爆炸衣櫃到如今的居家收納，她悟出「less is more」剛剛好的生活質感。（圖／記者姜國輝攝）

 看更多莫莉：

莫莉三座鞋櫃！整齊宛如精品倉庫　卻自爆最崩潰角落是「這」
https://house.ettoday.net/news/3158163

莫莉家開箱！收納控無誤　JellyCat多到爆、沙發一坐就廢
https://house.ettoday.net/news/3157549

關鍵字：莫莉莫莉家開箱網紅居家精品包包包包收納精品包牆Louis VuittonPradaLoeweBottega VenetaFerragamo衣櫃收納收納技巧收納設計居家整理小宅收納斷捨離居家風格室內設計生活美學

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