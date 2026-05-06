莫莉包牆曝光！LV、BV、Loewe排滿櫃　分享從衣櫃爆滿到有序的關鍵

▲莫莉家開箱！收納控無誤，Jellycat多到爆、沙發一坐就廢。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

門一打開，視線很難不被那一整面包包牆吸走。從Louis Vuitton、Loewe、Bottega Veneta、Burberry到Ferragamo、Prada，各式經典與日常包款整齊陳列，依尺寸與使用情境分層排列，色彩與輪廓在櫃體中自然延展，形成一種介於生活與風格之間的節奏感。這面牆，不只是收納空間，更像是一種關於「日常選擇」的展示。

▲莫莉整面精品包包牆曝光，從Louis Vuitton、Prada到Loewe等品牌依尺寸與款式分層擺放。（圖／記者姜國輝攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而這樣的秩序，其實來自一段極為寫實的起點。莫莉笑說，「以前空間不夠的時候，我真的每一兩個月就要清一次，不然完全放不下。」她語氣很真，沒有包裝。那段時間的混亂，反而成為她現在極度講究收納的起點。

轉變發生在她開始重新思考「擁有」這件事之後。她不再追著流行跑，而是慢慢建立屬於自己的單品系統。從情緒購物，轉為有意識的選擇，留下的是可以長時間使用、也願意反覆使用的物件。當「買」變得精準，衣櫃的壓力自然降低，空間也開始回到穩定狀態。

▲▼ 莫莉將可折疊的軟包統一收納，將空間最大化利用，而帽子以吊掛方式整齊排列，依顏色由深至淺排序，一目瞭然方便拿取。（圖／記者姜國輝攝）

而真正讓空間「活起來」的，是她把收納從整理，進一步變成動線設計。衣物依照穿著頻率與季節厚薄排列，從輕薄長袖一路延伸到厚外套，形成一條順著生活節奏流動的取用路徑。每天出門，不需要思考太多，只要順著這條動線走，搭配就會自然發生。

包款的配置也是同樣邏輯。大型包穩定放在層架底部，中小型包則安排在視線高度，讓最常使用的款式隨手可得。每一只包都有固定位置，也都在「看得到」的範圍內，降低尋找的時間成本，同時也提高使用率。

有些包則改用吊掛方式收納，避免堆疊擠壓造成變形，也釋放出更多層架空間。垂直利用的方式，讓原本有限的櫃體多出餘裕，整體結構也因此更有層次。

▲▼ 包包吊掛就收納在包櫃旁，依照角色、品牌分類，讓每一件單品都能清楚呈現、快速取用 。（圖／記者姜國輝攝）

細節裡，更能看見她對「分類」的執著。抽屜內的吊飾與配件被分格收納，不同品牌、材質與系列各自歸位。不是為了看起來整齊，而是為了讓每一件物品都有被記住的位置。當你知道它在哪裡，就更容易真正使用它。

她也不避諱分享，這一切其實有專業協助。「當初搬家有跟收納師討論，專業的東西就交給專業的。」她說得很輕，但這句話背後，是整體空間從一開始就被正確規劃的關鍵。

從空間角度來看，這不只是收納，而是一種坪效重新分配的過程。當物品被系統化管理，視覺留白自然增加，空間也變得更輕盈。談到最後，她給了一個很簡單的答案。「less is more。」不是少，而是剛剛好。

當物品不再失控，生活開始有秩序，空間也不只是用來堆放東西的地方，而是變成一個可以呼吸、也讓人願意待著的地方。

▲ 莫莉從過去爆炸衣櫃到如今的居家收納，她悟出「less is more」剛剛好的生活質感。（圖／記者姜國輝攝）

看更多莫莉：

莫莉三座鞋櫃！整齊宛如精品倉庫 卻自爆最崩潰角落是「這」

https://house.ettoday.net/news/3158163

莫莉家開箱！收納控無誤 JellyCat多到爆、沙發一坐就廢

https://house.ettoday.net/news/3157549