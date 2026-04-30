有房族別當冤大頭！　5月報稅注意2細節

記者項瀚／綜合報導

5月報稅季正式開跑，針對房貸族報所得稅、有房族繳納房屋稅前，先留意2大注意事項，可能幫助您省下不少稅金，以免變成冤大頭。

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▲5月報稅季正式開跑，要注意兩大細節，以免成為冤大頭。（圖／記者陳筱惠攝）

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一、綜合所得稅

年度所得申報可在「標準扣除額」、「列舉扣除額」中擇優使用，應該怎麼選？

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，2026年報稅的標準扣除額已調升為單身者13.6萬元、夫妻27.2萬元。只要當年房貸利息支出扣除當年儲蓄利息所得，與其他列舉項目加總超過13.6萬元或27.2萬元，選擇列舉扣除就會比標準扣除更划算。

「自用住宅購屋借款利息」最高可扣除30萬所得減免，計算方式為「當年度房貸利息支出－當年度儲蓄利息所得」。

舉例來說，以新青安貸款1000萬元、利率1.775%、30年無寬限期試算，首年還款利息約18萬元，金額已高於單身者的標準扣除額。若無其他儲蓄利息所得，且假設適用所得稅率為5%，就能比標準扣除省下逾2000元稅金。

但提醒，想申請「自用住宅購屋借款利息」，得滿足設籍並自住、限金融機構貸款、一戶一棟為限等條件。

另外，「增貸部分」產生的利息不屬於購屋借款，依法無法列入扣除額。

▲5月報稅針對所得稅、房屋稅的注意事項。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

二、房屋稅

屋主在收到稅單後，請先仔細核對繳款書上所載的姓名、房屋坐落地址等資料是否正確無誤。此外，也一定要留意「稅率是否被正確適用」。

房屋稅新上路，自住房屋適用稅率1.2％，對於全國本人、配偶及未成年子女在全國僅持有1戶房屋，供自住並設籍且房屋現值在一定金額以下，房屋稅率調降為1％。

金門地政士事務所所長蕭琪琳表示：「由於全台房屋數量眾多，系統可能無法100%正確，還是建議民眾先行確認再繳費，但針對全國持有1屋並尚未設籍者，現在補設籍來不及了，得在每年3月22日以前辦理。」

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