莫莉三座鞋櫃！整齊宛如精品倉庫　卻也有最崩潰角落

▲莫莉家開箱！收納控無誤，Jellycat多到爆、沙發一坐就廢。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

鞋子怎麼收，幾乎是每個家庭都會卡關的問題。數量越來越多、款式越來越雜，從門口開始堆疊，最後變成找不到、也放不下的循環。對多數人來說，鞋櫃往往是最容易失守的區域。不只影響美觀，許多風水師也提醒，凌亂的鞋櫃容易讓氣場混濁，進而影響整體運勢。但在莫莉的家，這個日常難題被處理得近乎「倉儲等級」。

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▲ 鞋櫃收納是多數家庭最容易失守的難題，從越堆越多到難以整理，但在莫莉家中卻以近乎倉儲等級的分類與配置，讓混亂回歸秩序。（圖／記者姜國輝攝）

打開鞋櫃，就像走進一間小型精品倉庫。大面木質櫃體延展開來，內部分區精細到近乎分類系統。球鞋、平底鞋、高跟鞋與特殊款各自歸位，甚至連不同高度、鞋型與使用情境都被納入考量。層板之間透過鞋架做出上下延伸，讓原本單層的空間被放大使用，視覺上整齊劃一，容量卻被悄悄放大。

每一雙鞋都有專屬位置，調節式層版讓鞋子收納沒有重疊、沒有擠壓。從淺色到深色、從日常到正式，排列帶有節奏感地展開，像是一面會呼吸的收藏牆。站在鞋櫃前，不需要翻找，只要一眼掃過，就能迅速定位今天要穿的那一雙。

「一雙一雙放，按照顏色跟款式排列，一目了然。」她說得輕描淡寫，但這樣的配置，其實更接近精品店後台的管理邏輯。當所有物品都被看見、被定位，收納不再只是整理，而是讓選擇變得更有效率。她甚至把這套邏輯延伸到配件管理。與鞋款搭配的相關物件，也被納入同一系統中，減少出門前來回尋找的時間成本，讓日常節奏更順。

▲▼ 打開鞋櫃宛如走進一面井然有序的收藏牆，鞋款沿著層架延展開來，從顏色到高度層層鋪陳，一眼望去乾淨俐落又充滿節奏感。（圖／記者姜國輝攝）

然而，就在這樣高度自律、近乎強迫症等級的收納之下，她卻突然笑了出來。她坦言，家中最常失控的地方，其實完全不在鞋櫃，而是餐桌。「有時候回家很累，衣服就先丟椅子，東西就直接放在餐桌。」原本應該用來吃飯的空間，經常在不知不覺中變成暫放區。公關品、隨身物品，甚至剛脫下的外套，都會在這裡短暫停留。

而這個「短暫」，往往會默默延長。她忍不住自嘲，鞋櫃可以維持得像倉儲管理，但餐桌卻常常在一個晚上之內「滿出來」，速度快到來不及反應。這樣的反差，其實正是多數人生活的真實縮影。當空間沒有被明確定義用途，就很容易被日常習慣佔據。

▲ 原本清爽的餐桌在日常節奏中悄悄被填滿，從公關品到隨手物件層層堆疊，也讓這裡成為莫莉家中最常失控的角落。（圖／記者姜國輝攝）

她的解法並不極端，而是建立節奏。透過每天簡單整理，讓暫時堆積的物品回到原本位置，避免變成長期狀態。「我會每天整理一下」，她說。不是追求一勞永逸，而是維持一種可持續的秩序感。

除了收納，她也透過軟裝維持空間氛圍。沉穩色系搭配亮色花藝與香氛，讓空間在有秩序的基礎上，仍保有溫度與層次。至於那些療癒小物，她笑說雖然被經紀人吐槽是「集塵器」，但還是捨不得收起來。

談到最後，她給了一個很簡單的答案。「家是我的充電器。」或許也正因如此，她並不追求完美無瑕，而是在整齊與混亂之間，找到一種可以長久維持的平衡。

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