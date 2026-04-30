在地人哀號　岡山「宵夜霸主」插旗5年突退場

記者張雅雲／高雄報導

岡山人宵夜名單又少一間！被譽為「岡山最強宵夜」的連鎖火鍋「築間幸福鍋物」岡山中山店，開店5年，30日正式結束營業。消息一出，瞬間引爆在地人哀號「生意那麼好，為什麼要收？」也有民眾疑惑「難道是要蓋大樓？」

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▲「築間」岡山中山店日前在粉專公告，30日將結束營業，感謝顧客5年來支持。（圖／記者張雅雲攝）

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「築間」岡山中山店營業至凌晨3點，被不少在地人視為宵夜聚餐首選，日前卻在粉專公告，30日將結束營業，感謝顧客5年來支持，並表示「期待未來在其他地方重逢」。目前《Google Maps》已顯示永久歇業，評分仍高達4.8顆星。岡山僅剩岡山樂購廣場店。

▲目前《Google Maps》已顯示永久歇業，評分仍高達4.8顆星。（圖／翻攝自Google Maps）

貼文曝光後，不少熟客留言表達不捨，有人稱讚「食材新鮮、品質穩定」，也有人直呼「生意那麼好，為什麼要收？」甚至有在地人猜測「是不是之後要蓋大樓？」店員透露，主因是加盟合約到期後未續約，因此結束營業，後續將視接手店家規劃引進新品牌。

據查，該店位於岡山中山北路，為地上1樓店面，建坪50.66坪、地坪82.9坪，另緊鄰約69坪停車空地，整體使用規模超過150坪，在岡山屬少見「大坪數＋停車場」餐飲型店面。屋主為自然人，查詢實登，成交與租賃均無紀錄。在地房仲預估，若未來重新招租，月租金約落在10~15萬元。

▲店面正好位於七叉路口，交通動線複雜。（圖／記者張雅雲攝）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，該店鄰近火車站與捷運站，屬岡山目前最熱鬧地段之一；但另一方面，店面正好位於七叉路口，交通動線複雜，加上捷運延伸工程已施工約2年，長期交通混亂、停車不便，對依賴翻桌率的火鍋、燒肉等餐飲業衝擊明顯。

台灣房屋岡山天下加盟店店東李美麗分析，岡山中山北路一帶，地坪20~30坪標準型透天店面，1樓月租約落在3~4萬元，但像「築間」這類「大坪數又自帶停車場」店面，屬於特殊產品且地坪放大，租金自然拉高，對承租方資金壓力更大。

▲「築間幸福鍋物」岡山中山店熄燈小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

李美麗指出，該店周邊有不少大樓，提供足夠消費支撐，中古大樓多為屋齡30年以上，單價約落在每坪20萬元上下；但隨捷運紅線延伸與岡山火車站共構，加上北高雄半導體產業題材帶動，新案價格已站上3字頭，部分火車站前指標案甚至站上4字頭。

賴志昶分析，大坪數餐飲店面高度仰賴穩定來客與周轉效率，「只要停車不方便，來人就會逐漸減少」，即使目前生意看似不差，仍可能難以支撐租金、人事與原物料成本。相較之下，未來若由展示型或服務型業種進駐，對停車依賴較低，反而較有機會承接。

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