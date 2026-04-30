台中高鐵特區素地庫存告急　「烏日王」手握最後精華地塊

▲「櫻花大道」將再添第11案，統計櫻花建設在烏日區已推出約1700戶住宅，成為名符其實的「烏日王」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「烏日王」第11案將登場，櫻花建設在烏日區已推出10案、共計約1700戶住宅，成為烏日高鐵特區發展15年來，推案數量最多的開發商，尤其是低密度、高綠覆的三榮路周邊，整條路更被稱為「櫻花大道」，盤點三榮路周邊待開發的4塊地，櫻花建就手握2塊。

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台中高鐵特區低密度住宅區三榮路一帶，因開發早、發展成熟，素地供給已近底部庫存，其中更以「烏日王」櫻花建設（2539）為主要建商，盤點區內建商購地待開發地塊共4處，櫻花建就手握2塊，包含三榮二路上的新案「櫻花心綻」。

根據最新市調統計，台中高鐵特區已包含櫻花建設、登悅、登陽、鵬程、金旺盛、利旺國際等各有庫存在手。而最適合居住的三榮路周邊，吸引龍寶、登陽、麗寶集團等開發商。

春耕不動產蕭國寶副總分析指出：「台中高鐵特區已從原本的交通運輸樞紐，提升成為中台灣商業門戶，不僅有面向目前興建中全台最大的『D-one第一大天地』購物中心，未來『國泰人壽』頂級商辦加入後，對區域內的住房需求與商業環境都有一番升級。」

綜觀上半年，櫻花建設即將公開的「櫻花心綻」已是區內第11個住宅新案，基地位於三榮二路、近三榮路一段，該案產品規劃2~3房格局，總戶數113戶，鄰近佔地千坪的三和公園。





▲專家分析，高鐵特區目前實際去化速度與成交量，仍高度依賴以相對低於區域行情的競爭力放大買氣。（圖／記者陳筱惠攝）

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