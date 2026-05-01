富邦又出手！　整合「最貴菜園」再斥每坪980萬吃94坪地

▲富邦持續整合信義區「最貴菜園」（現為停車場）。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

富邦持續整合信義區「最貴菜園」（現為停車場），先前才以5.6億元吃下57坪，現在又砸9.2億元購入94坪。該案即為D1案，市場高度關注整合後的規劃。事實上，信義計畫區土地已相當稀缺，最指標的素地莫過於元利四季酒店旁的停車場。

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信義區世貿一館對面，也就是信義路五段、莊敬路交叉口土地，2000年時每坪已要價230萬元，被附近居民用來種植蔬菜，因此被稱為「最貴菜園」，景象特殊。

這座「最貴菜園」連同周邊土地2011年由富邦集團陸續整合。先前《ETtoday新聞雲》報導，富邦以5億6550萬元購入57坪，每坪高達約980萬元成交，為信義區有實價登錄以來，土地成交單價最高的一筆交易。

最新實價揭露，3月時富邦再度以明東實業、道盈實業、盈保發展名義，斥9億2267元購入94.2坪土地，單價也是980萬元，賣方也一樣是華友聯休憩事業。

▲信義區信義段五小段近年成交紀錄。星號為特殊交易。（AI協作圖／資料來源：住商，記者項瀚製作，經編輯審核）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，該土地過去曾為菜園、停車場以及球場，由於位處信義計畫區最核心地帶，緊鄰「台北101」與捷運站，因此有「最貴籃球場」、「最貴菜園」、「最貴停車場」等稱號。

賴志昶出：「目前該筆陸續成交過後，已對周邊行情產生定錨作用，加上附近素地稀缺、整合困難，研判未來最貴菜園如再有成交紀錄，有望刷新土地新天價。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「該案即為『富邦D1』案土地，市場高度關注其未來的用途，事實上信義計畫區內土地資源稀缺，先前華固才以逾30億元買下500坪地，顯見開發商對住宅市場仍信心，而區域最指標的素地莫過於元利四季酒店旁的停車場，但據了解目前土地還握在老地主手上。」

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