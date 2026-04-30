「土方之亂」致成本激增10％　中市救急方案5月啟動發包

▲為緩解土方之亂，台中市宣布將在10餘處公有地5月啟動發包。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

土方之亂造成每建坪成本增6％~10％，業者面臨停工、資金壓力高漲，各縣市也出現實務上「勉強調度、非常辛苦」的情況。內政部國土署與台中市政府聯手開啟救急模式，宣布將在10餘處公有地，作為中期的土方暫置與回填使用，5月啟動發包。

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土方之亂自1月至今，已長達4個月，途中更導致部分業者停工、資金壓力升高的情況。目前中部地區土方去化已大致建立三道防線，包含台中港收容量倍增至1300萬立方公尺、預計9月底啟動收容，南投竹山消防署訓練中心防災公園可提供25萬立方空間，彰化彰濱暫置場則預計5月底啟用。

台中市都發局長李正偉表示：「為拆解土方炸彈，市府已盤點出10餘塊公有土地（包含重劃區）或窪地，作為中期的土方暫置與回填使用，預計5月完成相關發包程序。此舉將有效緩解建案因土方無處去化而被迫停工的風險，對穩定區域預售市場供給具有實質意義。」

為強化源頭管理，李正偉強調，每一輛運送砂石車必須強制安裝GPS與電子聯單，並通過入口目視與傾卸區落地雙重稽查。若發現夾帶營建廢棄物，將面臨原車退回及沒收保證金等重罰。

對此，大台中不動產開發公會理事長蕭成忠分析：「土方處理費用自2026年開春以來漲幅驚人，已成為營造成本失控的隱形成因。此次都發局釋出10餘處公有地進行發包，並主動調度大型去化場域，等於是從供給端為建商減壓，此舉對於中小型建商尤其關鍵，可望降低開發風險，間接穩定整體供給節奏。」

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