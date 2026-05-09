比進口車便宜　幸運兒每坪9萬標到小港45年「健身公寓」

▲高雄小港區1間屋齡45年、位於5樓的「健身公寓」，因「清償債務」流入法拍，竟吸引4人投標。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

央行打炒房、全台買氣重挫，房市寒流也波及法拍市場。高雄小港區1間屋齡45年、位於5樓的「健身公寓」，因「清償債務」流入法拍，竟吸引4人投標，日前三拍，最終由自然人加價16萬元，以211.5萬元拍定，換算單價僅9萬元，甚至比一台進口車還便宜。

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該物件位於小港區店北路，遭拍賣原因為「清償債務」，位於公寓5樓，屋齡45年，建坪23.47坪，日前進行第三拍，底價為195.2萬元，甚至比一台進口車還便宜。30日出現4人搶標，最終由自然人得標，以211.5萬元出手搶下，僅加價16.3萬元，溢價率約8%，成為近期少見的法拍熱案。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，近期房市轉冷，但法拍市場案件量並未明顯增加，市場上缺乏「價格漂亮」的物件，是買氣未升溫的主因之一。再加上現階段貸款條件仍緊，投資人資金操作受限，過去活躍於法拍市場的族群，已有部分轉往股市，導致投標人數未見明顯成長。

▲小港漢民生活圈有捷運小港站等，生活機能成熟，距離二苓生活圈也不遠。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產小港宏平加盟店店長丁晉偉表示，該案所在的店北路一帶，鄰近二苓生活圈，周邊有漢民路商圈與傳統市場機能，日常採買仍算便利，但店北路本身並非小港最熱鬧路段，商家密度不如漢民路，因此價格也相對較平實。

他指出，該區買盤多以自住需求為主，尤其該區已經鄰近中鋼、中船等產業聚落，對在地上班族仍具通勤優勢，「買這類低總價老公寓的人，多半是看總價能不能負擔。」因此，即便是5樓無電梯產品，只要總價壓在200萬元出頭，仍會吸引部分自住客進場。

不過，若從市場接受度來看，丁晉偉表示，小港老公寓明顯看樓層與屋況。公寓低樓層因為免爬樓梯，因此單價相對最高，至於4~5樓因爬樓梯有益身體健康，有「健身公寓」之稱。丁晉偉分析，公寓5樓單價約7~12萬元，若是2~4樓，或已有翻修整理，單價就有機會拉到10~15萬元。這次法拍案以每坪約9萬元拍定，價格並非破盤，而是符合「低總價、自住剛需」行情。

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