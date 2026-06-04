台中透天1600萬滯銷？房仲曝「投資客退出市場」：自住客有9成

▲房仲分享房市現況。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

房市專家「漢哥」透露，近年房市出現變化，投資客正逐漸從市場退場，原因主要是政策面將整個獲利空間掐死死，投資客認為「房地產不好賺了」；他也透露，之前跟代銷老闆聊天，對方在賣台中海線的透天，建坪約5、60坪，總價落在1600萬左右，但在地人都嫌太貴，「沒有投資客的市場就是退潮的海水。」



房市專家「漢哥」在粉專「漢哥一起尬聊房產與人生」發文，13年前剛進入代銷業時，接待中心人潮不斷，銷售人員忙著接待客戶，訂單一張接著一張簽下。當時資深同事透露，投資客的比例不只七成，而是接近九成。

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他指出，民國102年前後，紅單轉讓尚未完全被禁止，投資客只要花約10萬元訂下一戶，就能先挑選較好的樓層、戶別與坐向。若後續有真正喜歡該物件的買方出現，投資客便可能把紅單加價約50萬元轉讓出去，「當年房地產市場是這樣炒作的。」

投資客退場 自住客成主力



近期一名代銷老闆與他聊到台中海線透天銷售狀況，建坪約50至60坪，總價約1600萬元，乍看不算特別高。不過，代銷老闆透露，不少在地人認為價格應落在1200萬至1300萬元左右，「那是不是要賣給非在地人？非在地人一般都是投資客居多？那現在去哪找投資客？」

「漢哥」指出，沒有投資客的房市就像退潮後的海水，「海水退了才發現，原來一堆案子都沒有穿褲子」；13年前接待中心裡面九成都是投資客，建案幾乎都賣投資客，現在市場上則是九成都是自住客，「而自住客撐起的市場，量緩價平或許才是常態」。