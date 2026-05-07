日本AI資料中心蓋在住宅區！　居民崩潰怒告：噪音排熱如怪獸

▲東京都日野市當地居民在車站外抗議興建巨型資料中心。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

隨著生成式AI在全球掀起浪潮，資料中心的需求也隨之急劇增長，然而在日本都市住宅區內，推動建設的開發商與在地居民之間卻爆發一連串摩擦與衝突。由於法規跟不上建設速度，資料中心被歸類為規範寬鬆的「辦公室」，加上其高度隱密性導致資訊不透明，讓飽受噪音與排熱威脅的居民憤而發起抗爭，甚至對簿公堂。

興建3棟巨型資料中心 日野市居民集結抗議

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《讀賣新聞》報導，今年4月，東京都日野市的JR日野站前出現了大批當地居民，他們手持標語、大聲疾呼，要求市府加強督導大手不動產公司。這起爭議源於業者計畫在約11萬4000平方公尺的汽車工廠舊址，興建3棟高度達50至70公尺的資料中心。

由於預定地周邊均為一戶建林立的住宅區，巨型建物帶來的壓迫感、日照惡化，以及運作產生的噪音與排熱，引發居民強烈不安。目前當地已集結約7600份連署，住在預定地對面的69歲男子憤慨表示，希望能集結市民的力量，要求業者透過對話解決問題。

高度隱密性成阻礙 外資業者回覆：交由律師處理

資料中心基於保安考量，通常具有極高的「隱密性」，卻也成為溝通的絆腳石。在埼玉市北區JR宮原站附近，一棟6層樓高、外觀如同巨大倉庫的資料中心赫然聳立，且窗戶極少，內部並列著高於人身的緊急發電機。

面對居民對排熱與噪音的質疑，外資開發商僅以「設計中不清楚」或「交由律師處理」等語搪塞。住在對面大樓的72歲男子憤怒表示，業者完全沒有充分說明，令人無法接受。

這類衝突已遍地日本各地，包括東京都昭島市、小平市，甚至是千葉縣印西市與白井市，更有居民向法院提起訴訟，要求撤銷開發許可。

法規漏洞 資料中心竟被視為「辦公室」

根據《資訊通信白皮書》，日本資料中心市場預計在2029年擴大至5.4兆日圓，但法規卻遠遠落後。國土交通省指出，現行《建築基準法》對資料中心並無具體規定，導致其常被歸類為規範比工廠、倉庫更寬鬆的「辦公室」，這也是為何資料中心能輕易蓋在住宅區旁的主因。

日本資料中心協會（JDCC）事務局長增永直大坦言，以垂直外資企業為中心，確實存在許多與居民溝通不順暢的案例。

東京都祭15億補助求共生 專家籲中央盡速立法

為緩解衝突，東京都3月制定了日本首份指引，要求業者應儘早與居民對話，並對致力於社區貢獻與環保的DC提供最高15億日圓補助。江東區也在2月施行指導要綱，強制要求業者提交計畫書並周知居民。

然而，這些措施目前均缺乏強制力，僅能仰賴業者自律。京都大學都市地域計畫教授大庭哲治直言，法規已跟不上資料中心巨大化與高度化的現狀，中央政府應盡速檢討選址規範，以因應這項重要的社會基礎建設。