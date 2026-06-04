月薪5萬「硬買1800萬房」！他見同事快崩潰：寬限期一到苦炸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友分享，同事在女友壓力下，月薪5萬元硬買1800萬元房子，原本靠著寬限期還能撐住，如今即將結束，房貸壓力暴增，讓他開始陷入焦慮與後悔，「想問當初朋友的決定是正確的嗎？還是事後來看，其實是幹了人生最大條的蠢事？」話題引發討論。

原PO在PTT的Gossiping板問卦，「同事被房貸套住很痛苦怎麼辦？」朋友前陣子因為女友施壓，在新青安政策熱潮中購入一間總價1800萬元的公寓，儘管月薪僅約5萬元，仍硬著頭皮上車，還安慰自己是自住用途沒有差。當時身邊不少朋友與同事也勸他，「以後會感謝現在的決定」，讓他更堅定買房。

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不過隨著寬限期即將結束，實際還款壓力浮現，他開始感到吃力，加上股市大漲到高點，周遭充斥投資獲利的對帳單，形成強烈對比，讓他心理壓力倍增。原PO指出，朋友雖然不斷催眠自己「自住沒差」，但其實已經開始胡思亂想，甚至覺得相當痛苦，也讓人好奇這樣的選擇是否過於衝動。

貼文引發討論，「月薪五萬買1800萬，能怪誰」、「5萬買1000都很吃力了，還1800。」也有人直言，「自己選的」、「新青安到期直接吃土」。也有網友認為，問題在於風險控管，「低薪就該選便宜或郊區」、「寬限期過後月繳暴增才是關鍵」，甚至有人直白表示，「自找的，要養房怪誰」、「賣掉就好，壓力這麼大幹嘛。」

不少人則認為不太可能，「當銀行是白癡嗎？」「銀行怎麼可能核貸？」「銀行不是笨蛋，一定要其他財力證明」、「月薪五萬買1800？銀行那邊怎麼過的？」也有網友懷疑，「五萬買1800，父母出多少」、「如果爸媽出800萬，貸1000萬也要繳3萬2，如果1400多萬到限了要繳4萬7，真猛。」