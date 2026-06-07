終於存到頭期款　他卻猶豫「單身要買房嗎？」過來人點頭

▲原PO猶豫要不要買房。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

該買房還是租房是不少無殼蝸牛的難題，尤其對於不婚不生族群來說，買房真的有必要嗎？一名網友表示，最近股票賺了不少錢，頭期款已經存到了，很猶豫要不要買間房，不過因目前單身，認為一個人似乎沒有買房的必要。貼文一出，多數網友認為可以買，「就當作是保守型的資產配置。」

單身有必要買房嗎？

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有網友在Dcard發文，最近股票賺了不少，若真的要買房，頭期款應該不會有太大壓力。不過，他坦言，雖然手上資金已有一定累積，但是否要把錢投入房產仍讓他猶豫。

他坦言，主要原因在於目前是一個人生活，似乎沒有買房的必要，平時也沒有特別的興趣，也不愛出國，這筆錢若不買房，就只能繼續投資，「單身的各位有買房嗎？」

貼文一出，多數網友勸買，「不喜歡搬家滿推薦買房的，未來房租極大概率漲爛，現在一個人住2房就滿爽的」、「3年多前買了預售，本來也想說租房就好，錢全丟股市，但房東已經漲了2次房租了，覺得還是自己買一間比較安穩」、「有買，反正資產到一個程度，本來就兩個都會持有」、「買房只是讓自己的資產多元配置，股票跌慘了，你至少還有房，心情會好一點」、「三年前買預售，放到現在單坪已經漲3-40%了，可以拿來自住還可以增貸，而且有自己的家感覺就是不一樣」。

但也有網友持不同意見，「繼續存阿，反正不婚不生沒差」、「完全沒必要，拿來環遊世界比較爽，人生無憾，別被一個不划算的屋子給綁住，世界很大，人生就幾十年」。