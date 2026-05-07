房東報稅注意！　「3申報代號」最高享每月1.5萬免稅額



▲申報綜合所得稅，一定要選對代碼。（示意圖／unsplash）



記者陳香菱／綜合報導

5月報稅季起跑，內政部國土管理署提醒，參與社會住宅包租代管計畫或獲認為公益出租人的房東，申報綜合所得稅時一定要「選對代號」，才能確保享有相關租稅優惠，最高每月可享 1 萬 5,000 的免稅額。

最高可享每月1.5萬免稅額 代號要記牢

國土署指出，房東若加入社會住宅包租代管計畫，每月每屋可享最高免稅額為 1 萬 5,000 元，超過部分再扣除 60% 的必要費用。申報時，若選擇「包租」模式代號為「51R」，採「代管」模式則使用「74S」。

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此外，房東若出租給領有租補貼的房客，並獲政府認定為「公益出租人」，每屋每月也享有 1 萬 5,000 元的免稅額，申報代號為「74G」。

囤房稅更嚴 鼓勵閒置房屋善用政策

隨著財政部 113 年「囤房稅 2.0」正式上路，非自住住宅的房東將面臨更高稅負壓力，尤其是多戶且未充分利用的房屋。國土署強調，將閒置住宅納入社會住宅包租代管或成為公益出租人，不僅能享租稅減免，還可獲得公證費、保險費及修繕費補助，不僅降低屋況維護負擔，還能提升出租房屋的居住品質。

54 萬房東受惠 政府持續優化政策

國土署指出，全台已有超過 10.9 萬戶房屋加入社會住宅包租代管行列，另有約 44 萬戶獲認為公益出租人。兩者加總，超過 54 萬房東可享綜合所得稅、房屋稅及地價稅等多項減免與優惠。

國土署表示，未來將持續優化包租代管與公益出租人制度，簡化行政程序與落實補助規定，鼓勵更多房東參與，穩定租賃市場，讓房客安心承租，實現房東與房客的雙贏局面。