法拍屋藏3大風險　買家沒賺到反而多噴137萬

▲有民眾專門鎖定法拍屋，示意圖非本文當事人。（圖／記者呂佳賢攝）

記者葉國吏／綜合報導

許多人喜歡撿便宜買法拍屋，結果有人房子還沒住進去，就先多扛下137萬元的額外成本。專家也提醒，法拍屋背後包藏3大風險，若沒有事先做好功課，後續的麻煩可能會把你的情緒跟機會成本都吃了。

臉書粉專「Cosmo房產教練」分享這起案例，買家阿翔（化名）以為法拍屋底價與市價存在400萬價差很划算，卻忽略銀行放貸成數保守、內部屋況極差以及棘手的占用問題，最終加上稅費與整修支出，這場看似聰明的收割行動，反讓他交出最貴學費。

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▲法拍屋背後藏有不少風險，示意圖非本文當事人。（圖／CFP）

資金成數與屋況瑕疵成錢坑

專家透露，法拍市場並非想像中簡單，銀行對於這類物件的估值通常較為保守。許多買方以為能以低利率房貸支應，卻在成數與流程端卡關，導致現金流壓力瞬間倍增。

文中的阿翔標下的老公寓不僅面臨電線老舊與漏水，基本整修就先噴掉43萬，加上前屋主留下的廢棄物拆除與法律程序開銷，帳面價差早已被各種看不見的坑洞迅速填平。

時間成本與風險查核是關鍵

更麻煩的是占用補償與時間成本，阿翔為了處理住戶搬遷與法律程序，額外多花18萬且拖延數月，這段期間資金卡死且無租金收入，甚至還得繼續支付外面的租金。房產專家Cosmo提醒，法拍屋背後包藏的是風險、現金流壓力與資訊不對稱。若沒先將查核流程與最壞情況納入計算，標底數字僅是表面，真正吃人的是處理麻煩所需的情緒與機會成本。