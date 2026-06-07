喊願賠售「日行一善」！A7屋主開價888萬：幫助資金有限首購族

▲示意圖，與本文無關 。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有房仲分享一筆桃園A7預售屋物件，強調屋主願意「賠售」讓利，原本2022年以872萬元購入，如今開價888萬元，價格還能再談，希望給年輕人機會成家。不過消息曝光後，卻引來不少網友吐槽，認為所謂賠售根本名不符實，甚至直言價格還有大幅修正空間，討論相當熱烈。

該房仲在PTT房版發文介紹物件，指出房子位於桃園龜山A7體育大學站附近，距離捷運約650公尺，權狀約29.75坪，扣除車位後建物約20坪，主建物僅約12坪，格局為0房1廳1衛，屬於辦公大樓產品，單坪約35.93萬元，主打低總價優勢，吸引首購族目光。

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房仲在文中強調屋主誠意十足，「屋主非常有誠意想賣，願意賠售，超好的屋主，願意給年輕人一個機會買房成家。」當初購入價為872萬元，如今開888萬元出售，但仍可議價，甚至「願意賠售」、「日行一善幫助資金有限的首購族」。

貼文曝光後卻遭到大量網友質疑，不少人認為這樣的價格並非真正賠售，甚至直指只是少賺當賠，「現在說賠，未來可能更慘」、「原本賺一千現在賺八百就賣，叫賠售？」「現在好像是賠售，但其實是惜售，再過幾年絕對崩更慘」；也有人直言「買到A7還買事務所，還小間的，500看有無人要」、「都賠售了還買，四年後不就賠更多？」