舞台劇男星「砸250萬開餐廳」疑遇惡房東賠光！律師：恐涉詐欺取財

▲「鳥屎」蘇志翔開餐廳疑似遇到惡房東。（圖／翻攝自蘇志翔IG）



記者施怡妏／綜合報導

舞台劇演員兼實況主「鳥屎」蘇志翔，曾參與《雨港基隆》、《SC驚釀小酒館》等作品，近來傳出投資開設餐廳，投入百萬資金後，卻因承租店面無法作為營業登記，損失超過250萬。對此，律師「巴毛律師」陳宇安指出，若房東明知用途仍出租，承租人可請求損害賠償，情節嚴重甚至可能涉及刑法詐欺取財。

餐廳夢受阻 投入250萬卡關



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「鳥屎」蘇志翔日前在直播中指出，原本計畫打造一間帶有音樂劇特色的餐廳，沒想到籌備到一半才發現，該地點的「土地使用分區」無法作為相關營業登記使用。他透露，光是頂讓金就花了約180萬元，另有兩個月房租40萬元，以及裝潢費30萬元，前後投入約250萬元，最後卻無法順利營業，是第二次遭遇類似情況。

對此，律師陳宇安在粉專「巴毛律師混酥團」發文，依民法第423條規定，出租人應交付符合約定使用收益的租賃物，並在租賃期間維持可依約使用的狀態。她說明，若房東在出租時已知道蘇志翔要開設歌舞劇餐廳，卻未提供可合法商用的空間，或出租的土地條件不符合相關管制法令，導致餐廳被認定違規、無法營業，就可能構成民法上的不完全給付，「也就是債務不履行。」

損害項目可求償



陳宇安進一步指出，蘇志翔可向房東請求損害賠償，項目包含頂讓費用、已投入的裝潢費用、設備損失、租金、管理費，以及籌備期間的人事成本等。若能證明原本可預期取得營業利益，甚至可能主張「所失利益」。至於刑責部分，若房東明知該土地不能作商業使用，卻仍以不實資訊讓承租人簽約、付款，則可能涉及刑法上的詐欺取財。

承租前應先確認 賠償金額恐受影響



陳宇安也提醒，通常要開餐廳或其他營業場所前，承租人也應先確認該地段是否能商用；否則可能會被認為有「與有過失」，承租人也要負擔一部分責任，賠償金額也會因此受到影響。

最後，陳宇安也感嘆，看到蘇志翔無法實現歌舞劇餐廳，在直播中神情悲傷，感到心疼也很不捨，於是前往鳥屎開設的餐廳給予支持，「還好有先打電話，我們好像是最後兩碗米干跟米線了，都非常好吃，很喜歡」。

．本文經「巴毛律師 陳宇安」授權轉載。

