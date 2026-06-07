雙北工作「買土城老華廈or桃園新古屋？」　他猶豫：通勤差40分鐘

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

買房要選離家近的老房子，還是通勤遠的新大樓？一名在雙北工作的網友在Dcard發文求問，目前正考量兩個物件，一個是近捷運的土城30年老華廈，另一個則是裝潢完善，但通勤需1小時的桃園新古屋。文章引發熱議，過來人紛紛點出通勤時間對生活品質的巨大影響；同時也提醒老華廈背後潛藏的問題。

捷運20分VS開車1小時！網友：長遠來看通勤最累

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網友提到，「我目前在雙北工作，最近考慮買房，有兩個物件在總價跟坪數差不多的情況下，大家會怎麼選？」

他進一步表示，土城老房屋齡達30年且需重新裝潢，但搭捷運上班不到20分鐘；桃園新古屋則是10年內、能直接拎包入住，但開車上班若遇塞車，需耗時1小時。

對此，多數網友認為，如果不打算換工作，選前者較好，「通勤很累，可以睡很爽比較重要」、「前同事通勤從20分變40分，半年就後悔搬遠了」。

華廈戶數少是硬傷！內行提醒：電梯與公積金是關鍵

除了地點，屋況細節也成為討論焦點。有網友點破30年華廈的隱憂，認為華廈戶數少，若管理費公共基金不足，住進去沒多久可能就要面臨出大錢換電梯的窘境，「千萬別買華廈，戶數少還要養電梯，負擔很重」、「華廈電梯換了嗎？最怕大家都沒錢換」。

針對置產規劃，過來人直言，在抉擇前應自問兩個問題，「這間房打算住多久？以及未來若要換房，物件是否好脫手？」他表示，由於30年老房等到轉手時屋齡可能已達40年，建議可以再找10至20年的物件，未來較好脫手；也有網友建議，土城與桃園之間還有如樹林等區域可以選擇，或許更能兼顧預算與通勤。