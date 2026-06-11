咬牙買下台北房！2年還款1500萬　他嘆「窮得只剩一間房」

▲原PO最後還是買了台北房。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

儘管北市房價飛天，但若是有機會的話，還是有很多人想買台北房，一名網友分享，原本並沒有打算在台北買房，畢竟台北冬天濕冷、房價又高，和他嚮往的鄉下生活差很大。不過最後仍妥協，咬牙買下房子，這兩年已經繳了1500萬元，如今雖然名下有房，但生活卻不快樂，自嘲「窮得只剩一間房子」。

嚮往鄉下生活 最後仍向現實低頭



[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在臉書「買房知識家」發文，心中嚮往的生活其實是在鄉下，能聽見蛙鳴、聞到稻香，感受南風吹來的愜意。相比之下，台北雖然機能方便，但氣候與房價都不是他喜歡的樣子，只是在人生規劃與現實考量下妥協了，兩年前咬牙買下台北市房子。

不過，原PO表示，這兩年已陸續還款1500萬，雖然名下有房，卻也因此讓手邊資金變得吃緊，「窮得只剩一間房子」，手邊現金大幅減少，口袋幾乎空空，也沒有太多現金流可以運用。比起房價漲跌，他現在更在意的是未來現金流問題，最怕的不是沒有房子，而是錢先花完，人生卻還很長。

貼文曝光，網友紛紛表示，「屏東新埤有100多萬的透天，你買起來，剩下的錢存股就可以爽過下輩子」、「何不買掉現在房子，轉成台北套房+鄉下房子+現金投資」、「台北房子賣了，搬去屏東鄉村買300萬平房整理裝修，還有1000萬放在戶頭，整個輕鬆過下半生」。也有網友笑說「有本事兩年還掉1500萬的人，應該是不用擔心接下來的日子會沒錢、沒有生活品質」。